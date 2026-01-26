EU-Staaten besiegeln Ausstieg aus russischem Erdgas bis Ende 2027

Brüssel, 26. Jan (Reuters) - Die EU-Staaten haben den vollständigen Ausstieg aus russischem Erdgas bis Ende 2027 gegen den Widerstand von Ungarn und ⁠der Slowakei endgültig ‍besiegelt.

Die zuständigen Minister verabschiedeten das entsprechende Gesetz am Montag bei einem Treffen in Brüssel. Ungarn und die ‌Slowakei, die auf ihre Abhängigkeit von russischen Energielieferungen verweisen und trotz des Ukraine-Kriegs weiter enge ‍Beziehungen zu Moskau pflegen, stimmten dagegen. Die Regierung in Budapest kündigte an, vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen den Beschluss zu klagen. Das Verbot kam zustande, weil es lediglich eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedsländer benötigte und somit nicht durch das Veto ‍einzelner Staaten blockiert werden konnte.

Die Vereinbarung ⁠sieht vor, dass die Europäische Union den Import von russischem Flüssigerdgas (LNG) bis Ende 2026 einstellt. Der Bezug von Pipeline-Gas soll bis zum ‍30. September 2027 beendet werden. Es ist jedoch eine Fristverlängerung bis spätestens zum 1. November 2027 ⁠möglich, sollten EU-Staaten Schwierigkeiten haben, ihre Gasspeicher vor dem Winter mit Lieferungen aus anderen Quellen zu füllen.

Mit dem Beschluss wird das politische Vorhaben der EU, die Energiebeziehungen ‍zu Russland zu kappen, fast ‌vier Jahre nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine rechtlich bindend. Ziel ist es laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Kriegskasse des russischen Präsidenten Wladimir Putin auszutrocknen. Vor dem Krieg lieferte Russland mehr als 40 Prozent des in der EU verbrauchten Gases. Dieser Anteil sank nach jüngsten EU-Daten im Jahr 2025 auf rund 13 Prozent.

(Bericht von Kate Abnett, geschrieben von Christian ⁠Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)