Rübenbauern bauen Anteil an Südzucker aus

Der Südzucker-Großaktionär SZVG (Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft) hat seinen Anteil ⁠an ‍dem Unternehmen weiter ausgebaut.

Der der SZVG zugerechnete Anteil ‌habe 75 Prozent überschritten, teilte Südzucker am ‍Montag in einer Pflichtmitteilung mit. Dabei werde ein Anteil von knapp über zehn Prozent von der Wiener ‍Zucker Invest gehalten, ⁠der aber der SZVG zugeschlagen wurde. Der Anteil an Südzucker ‍könne in Zukunft weiter steigen, hieß es ⁠zudem. Die SZVG ist nach eigenen Angaben die Beteiligungsgesellschaft der Rübenanbauer in Süddeutschland. ‍Sie ‌erwirbt mit dem bereitgestellten Kapital der Anbauer immer wieder Aktien an der Südzucker AG.