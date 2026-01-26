TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 26. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen 22:30 USA: Nucor, Q4-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 11/25 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 12/25 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 12/25 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 1/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/25 (vorläufig) 14:30 USA: CFNA-Index 12/25 15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten, Hamburg 10:00 DEU: Jahresauftakt-Pk ZVEI Verband der Elektro- und Digitalindustrie, Frankfurt/M. 14:00 DEU: Das OLG verkündet seine Entscheidung im Prozess gegen Astrazeneca um Schmerzensgeld nach Corona-Impfung, Bamberg HINWEIS AUT: Feiertag, Börse geschlossen

