Stahlkonzern
Thyssenkrupp: Jindal Steel hat wesentliche Investitionen zugesagt
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
ThyssenKrupp Headquarter Essen · Quelle: Oliver Hoffmann/Shutterstock.com
Der indische Stahlkonzern Jindal Steel hat nach Angaben von Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez sein Interesse an einer Übernahme von Thyssen Steel untermauert.
"Jindal Steel glaubt wie wir, an die Marktfähigkeit von klimaneutralem Stahl und hat wesentliche Investitionen in die Zukunft des Stahlstandorts Duisburg in Aussicht gestellt", sagte Lopez am Montag in seiner vorab veröffentlichten Rede für die Hauptversammlung am Freitag in Bochum.
