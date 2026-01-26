Stahlkonzern

Thyssenkrupp: Jindal Steel hat wesentliche Investitionen zugesagt

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
ThyssenKrupp Headquarter Essen
ThyssenKrupp Headquarter Essen · Quelle: Oliver Hoffmann/Shutterstock.com

Der indische Stahlkonzern Jindal Steel ⁠hat ‍nach Angaben von Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez ‌sein Interesse an einer Übernahme von ‍Thyssen Steel untermauert.

"Jindal Steel glaubt wie wir, an die Marktfähigkeit von klimaneutralem ‍Stahl und hat ⁠wesentliche Investitionen in die Zukunft des Stahlstandorts ‍Duisburg in Aussicht gestellt", sagte ⁠Lopez am Montag in seiner vorab veröffentlichten Rede für die ‍Hauptversammlung ‌am Freitag in Bochum.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Thyssenkrupp

Das könnte dich auch interessieren

Neue Konkurrenz
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belastenheute, 10:03 Uhr · dpa-AFX
Airbus am Dax-Ende - Medienberichte belasten
Lebensmittelriesen
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneutheute, 11:38 Uhr · dpa-AFX
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktorgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitzegestern, 08:43 Uhr · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News