Thyssenkrupp: Jindal Steel hat wesentliche Investitionen zugesagt

Der indische Stahlkonzern Jindal Steel ⁠hat ‍nach Angaben von Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez ‌sein Interesse an einer Übernahme von ‍Thyssen Steel untermauert.

"Jindal Steel glaubt wie wir, an die Marktfähigkeit von klimaneutralem ‍Stahl und hat ⁠wesentliche Investitionen in die Zukunft des Stahlstandorts ‍Duisburg in Aussicht gestellt", sagte ⁠Lopez am Montag in seiner vorab veröffentlichten Rede für die ‍Hauptversammlung ‌am Freitag in Bochum.