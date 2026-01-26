Maschinenbauer

Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu

dpa-AFX
Der Maschinenbauer Gea Group hat das Jahr 2025 im Tagesgeschäft besser abgeschlossen als gedacht. So seien 16,5 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Umbaukosten hängen geblieben, teilte der Dax-Konzern überraschend am Montagabend in Düsseldorf mit. Zudem habe der Auftragseingang im vierten Quartal mit gut 1,8 Milliarden Euro die durchschnittliche Markterwartung um sieben Prozent übertroffen. An der Börse kamen die Neuigkeiten vom späten Nachmittag gut an: Die Gea-Aktie setzte sich mit einem Kurssprung von fast vier Prozent an die Spitze des Dax.

Im Gesamtjahr 2025 steigerte Gea den Auftragseingang aus eigener Kraft um gut neun Prozent. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen wie geplant am 9. März veröffentlichen.

