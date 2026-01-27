Britischer Schuhhersteller

Dr. Martens opfert für Gewinn kurzfristig Umsatz

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Dr. Martens-Logo über einem Schaufenster
Quelle: Real_life - stock.adobe.com

Der britische Schuhhersteller Dr. Martens nimmt für seine Rückkehr zu profitablem Wachstum einen Umsatzrückgang ⁠in Kauf.

In ‍dem am 28. Dezember endenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 seien die Einnahmen ‌um 3,1 Prozent auf 251 Millionen Pfund gefallen, teilte der für ‍seine klobigen Stiefel mit gelber Naht bekannte Konzern am Dienstag mit. Grund dafür sei, dass das Traditionsunternehmen im Rahmen seiner neuen Strategie weniger Rabatte gewährt habe. Zusätzlich belastete eine schwächere ‍Verbrauchernachfrage auf dem europäischen Markt ⁠das Geschäft. Für das Gesamtjahr 2025/26 würden weitgehend stagnierende Umsätze erwartet.

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten ‍Zölle erschweren jedoch die Ziele des Schuhherstellers und setzen die Kosten im ⁠wichtigen US-Markt unter Druck. Als Reaktion will Dr. Martens ab Januar die Preise in den USA anheben und hat die ‍Produktion von Laos ‌nach Vietnam verlagert, wo die verhängten Importzölle nicht so hoch sind. Um wieder profitabel zu wachsen, will sich das Unternehmen zudem breiter aufstellen und das Angebot an Schuhen, Sandalen und Taschen ausbauen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dr. Martens

Das könnte dich auch interessieren

Sportartikelhersteller
Puma erholt sich weiter nach Anta-Einstiegheute, 08:30 Uhr · dpa-AFX
Puma erholt sich weiter nach Anta-Einstieg
Lebensmittelriesen
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneutgestern, 11:38 Uhr · dpa-AFX
Probleme mit Babynahrung belasten Danone und Nestle erneut
Aktien New York Ausblick
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nachheute, 14:59 Uhr · dpa-AFX
US-Tech-Werte mit Gewinnen erwartet - Dow gibt nach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Weniger Cash, mehr Aktien
Wie Profis ihre Fonds für das Börsenjahr 2026 umschichten23. Jan. · onvista
Alle Premium-News