Friedrich Vorwerk: Rekordjahr 2025 übertrifft Erwartungen. Profiteur von der 12 GW-Kraftwerksstrategie?

Friedrich Vorwerk realisiert mit seinen Infrastrukturlösungen die deutsche Energiewende. Mit einem Rekordumsatz von über 704 Mio. Euro und einer Verdopplung des EBITDA wurden die Prognosen für 2025 eindrucksvoll pulverisiert. Die neue 12 GW-Kraftwerksstrategie fungiert als langfristiger Wachstumsturbo für das bereits prall gefüllte Auftragsbuch.

Friedrich Vorwerk baut die Adern für die Industriegesellschaft Während die mediale Aufmerksamkeit oft auf den Herstellern von Windkraftanlagen oder Solarmodulen liegt, operiert die Friedrich Vorwerk in einer ebenso kritischen wie lukrativen Nische: der physischen Infrastruktur. Ohne die hochkomplexen Leitungs- und Anlagensysteme des Unternehmens, die von weitläufigen Pipelines über hochspezialisierte Gasdruckregel- und Messanlagen bis hin zu modernsten Elektrolyseuren zur Wasserstoffgewinnung reichen, bliebe die Energiewende ein theoretisches Konstrukt. Friedrich Vorwerk ist spezialisiert auf den Bau und Betrieb von Infrastruktur für Gas, Strom und Wasser, und genau hier liegen die massiven strukturellen Wachstumstreiber.







Endlos Turbo Long 61,2617 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group DU00WH Quelle: DZ BANK: Geld 27.01. 12:05:45, Brief 27.01. 12:05:45 3,89 EUR 3,93 EUR 15,43% Basiswertkurs: 100,40 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , -- Basispreis 61,2617 EUR Knock-Out-Barriere 61,2617 EUR Hebel 2,55x Abstand zum Basispreis in % 38,98% Abstand zum Knock-Out in % 38,98% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

