AKTIE IM FOKUS: LVMH unter Druck - Zahlen belasten Luxussektor

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von LVMH haben im frühen Handel am Mittwoch kräftig nachgegeben. Zuletzt fiel der Wert um 7,7 Prozent. Die Aktie des Luxusgüterherstellers setzte damit die Talfahrt seit Jahresbeginn fort.

Im Vergleich zum Jahresstart hat der Wert rund 100 Euro verloren und so bereits die Hälfte der Gewinne im Rahmen der Erholung des Vorjahres wieder eingebüßt. Auch andere Werte des Sektors wie Kering , die um 5,3 Prozent fielen, standen unter Druck.

Das Zahlenwerk der Franzosen bedeute für die Branche kein Erweckungserlebnis, stellte Analyst James Grzinic von Jefferies fest. Die aktuelle Bewertung des Luxussektors biete für neue Käufer wenig Grund zum Einstieg. Für die Marke Dior habe das Jahr zwar gut begonnen, aber die Nachfrage gestalte sich weiterhin schwankend und von der Währungsseite gebe es negative Impulse.

Etwas zuversichtlicher äußerte sich Charles-Louis Scotti von Kepler Cheuvreux. Der Analyst bezeichnete LVMH als guten Orientierung für eine zu erwartende Erholung des Sektors. Allerdings habe er seine Erwartungen und das Kursziel wegen höherer Steuern, finanzieller Aufwendungen und negativer Währungseinflüsse leicht gesenkt, ohne allerdings an der Kaufempfehlung zu rütteln./mf/mis