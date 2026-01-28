Größtes deutsches Geldhaus

Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: testing / Shutterstock.com

Razzia bei der Deutschen Bank: Wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht die Justiz Gebäude des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt und Berlin. Beschuldigt werden unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Das könnte dich auch interessieren

Online-Autohändler
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze23. Jan. · dpa-AFX
Analystenkommentar treibt Auto1-Aktie an MDax-Spitze
Hard- und Softwareentwickler
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor26. Jan. · dpa-AFX
Microsoft stellt neuen KI-Chip vor
United Health, CVS, Humana
Medicare-Pläne lassen Aktien der US-Krankenversicherer einbrechengestern, 16:29 Uhr · dpa-AFX
Medicare-Pläne lassen Aktien der US-Krankenversicherer einbrechen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Rally von Gold und Silber
"Wir sind schon in der Übertreibung"heute, 10:47 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 25.01.2026
Japan rückt in den Fokus: Steigende Zinsen als globaler Risikofaktor25. Jan. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Japan treibt das globale Schuldenexperiment auf die Spitze25. Jan. · Acatis
Alle Premium-News