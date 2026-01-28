Türkei verhaftet sechs Personen wegen Spionageverdacht für den Iran

ISTANBUL (dpa-AFX) - Die türkischen Behörden haben sechs Personen wegen des Verdachts auf Spionage für den Iran verhaftet. Die Verdächtigen seinen in fünf verschiedenen Provinzen festgenommen und dann einem Haftrichter vorgeführt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Ihnen werde "politische und militärische Spionage" vorgeworfen.

Die Verdächtigen sollen demnach Kontakt zu den iranischen Revolutionsgarden (IRGC) gehabt haben. Sie sollen unter anderem Informationen am Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Provinz Adana gesammelt und diese an den iranischen Geheimdienst weitergegeben haben.

Die Festnahmen erfolgten inmitten zunehmender Spannungen in der Region. US-Präsident Donald Trump hat ein militärisches Eingreifen seines Landes im Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten nicht ausgeschlossen. Die türkische Regierung hat immer wieder vor einer ausländischen Intervention im Iran gewarnt. Sie fürchtet, dass ein solcher Schritt zu Instabilität in der gesamten Region führen könnte. Die Türkei wäre als Nachbarland zudem Ziel für Flüchtlinge./jam/DP/he