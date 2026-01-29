EQS-News: Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025

EQS-News: Bajaj Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025



29.01.2026 / 06:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Mattighofen, 29. Jänner 2026

Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG): Vorläufige ungeprüfte Kennzahlen 2025

Umsatz EUR 1.009 Mio. (-46 %)

Sanierungsgewinn von EUR 1.193 Mio.

EBITDA: EUR 874 Mio.

EBIT: EUR 748 Mio.

Eigenkapital EUR 385 Mio.

Eigenkapitalquote steigt auf 24,3%

Wesentliche Reduktion der Nettoverschuldung auf EUR 798 Mio.

Mit 29 Meistertiteln erfolgreichstes Jahr im Motorsport

Ausblick 2026: Fokus auf das Motorrad-Kerngeschäft, Effizienzsteigerung durch Kostenreduktion, deutliche Umsatz- und Absatzsteigerung geplant



Die Bajaj Mobility AG berichtet über ein Geschäftsjahr, das von umfangreichen strukturellen Anpassungen und der Umsetzung zentraler Sanierungsmaßnahmen geprägt war. Trotz operativer Einschränkungen im ersten Halbjahr 2025 zeigt der Jahresverlauf eine merkliche Stabilisierung der wirtschaftlichen Basis.

Im ersten Halbjahr (H1) 2025 wirkten sich die Sanierungsmaßnahmen und die temporäre Produktionsunterbrechung wesentlich auf Absatz und Umsatz aus. Insgesamt wurden in H1 50.334 Motorräder verkauft, ergänzt durch 34.950 Einheiten über den strategischen Partner Bajaj Auto. Mit der Wiederaufnahme der Produktion im Sommer entwickelte sich das zweite Halbjahr (H2) spürbar positiver: 80.464 Motorräder (+60% H2 vs. H1) wurden abgesetzt, zusätzlich 43.956 Einheiten über Bajaj Auto. Der Gesamtabsatz 2025 belief sich damit auf 209.704 Einheiten (-28 % im Vergleich zum Vorjahr).

Im Zuge der Neuausrichtung wurden im Geschäftsjahr 2025 mehrere Geschäftsbereiche veräußert oder abgewickelt. Dazu zählten die KTM Sportcar/X‑BOW-Aktivitäten, die Beteiligung an MV Agusta sowie das gesamte Fahrradsegment. Der Konzern fokussiert sich damit auf das Kerngeschäft im Premium‑Motorradbereich. Der Mitarbeiterstand reduzierte sich entsprechend der strukturellen Anpassungen auf 3.782 Personen (vs. 5.310 im Vorjahr).

Ein weiterer Fokus lag auf dem Abbau der weltweiten Lagerbestände. Die konzernweiten Motorradbestände wurden im Jahresverlauf um 101.153 Fahrzeuge reduziert – von 248.580 Fahrzeugen Ende 2024 auf 147.427 Ende 2025.

Zudem verzeichnete der Konzern 2025 das erfolgreichste Motorsportjahr in der Geschichte. Insgesamt konnten 29 Meistertitel gewonnen werden. Der Saisonauftakt 2026 knüpft daran an: Luciano Benavides gewann für Red Bull KTM Factory Racing die Rally Dakar 2026, Lukas Höllbacher sicherte den Supermoto‑Weltmeistertitel und Eli Tomac gewann die ersten beiden Supercross-Rennen in Nordamerika.

Für das Geschäftsjahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf einer weiteren Kostensenkung. Dazu zählen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung, die Straffung von Strukturen, sowie eine fokussierte Steuerung des Produkt- und Projektportfolios.

Zusätzlich wird 2026 durch mehrere Modellneuheiten geprägt, darunter die KTM 990 RC R, die KTM 1390 Super Adventure S Evo, neue LC4‑Modelle sowie aktualisierte Husqvarna 701‑Modelle. Diese Produkte werden neue Impulse in den Märkten setzen und die Positionierung der Gruppe im Premiumsegment weiter festigen.

CEO Gottfried Neumeister dazu: „Im Jahr 2026 steht die konsequente und systematische Fortführung des eingeschlagenen Sanierungskurses im Vordergrund. Wir sind stark ins neue Jahr gestartet: Die neu vorgestellten Modelle finden großen Anklang, und unsere jüngsten Motorsporterfolge geben zusätzlichen Rückenwind – sie tragen spürbar dazu bei, die Verkaufszahlen zu steigern.“

Der testierte Jahresfinanzbericht, der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2025 sowie der Corporate Governance Bericht sind ab 26. März 2026 auf der Website der Gesellschaft www.bajajmobility.com unter folgenden Links abrufbar:

https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

https://www. bajajmobility.com/nachhaltigkeit/publikationen



Über die Bajaj Mobility AG (vormals PIERER Mobility AG)

Bajaj Mobility AG ist die Holdinggesellschaft der KTM AG, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit einem starken Fokus auf Performance und Innovation vereint Bajaj Mobility die Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS unter einem Dach. Dieses leistungsstarke Markenportfolio umfasst Hochleistungs-Rennmotorräder, vielseitige Straßen- und Offroad-Bikes sowie reiseorientierte Modelle. Ergänzt wird das Angebot durch Premium-Komponenten von WP, die ein vollständiges Paket für Fahrer weltweit sicherstellen. Dank ihrer globalen Präsenz und dem Engagement für modernste Technologie setzt Bajaj Mobility kontinuierlich Maßstäbe in der internationalen Motorradindustrie.

Für weitere Informationen

Investor Relations

Dipl.-Ök. Stephanie Kniep

Tel: +43 664 2896931

E-Mail: ir@bajajmobility.com

Website:https://www.bajajmobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Schweizer Valorennummer (Schweiz): 41860974; Ticker-Symbol: BMAG; Bloomberg: BMAG SW, BMAG AV; Reuters: BMAG.S, BMAG.VI

29.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bajaj Mobility AG Stallhofnerstraße 3 5230 Mattighofen Österreich Telefon: +43 (0) 7742-6000 Fax: +43 (0)7742-6000300 E-Mail: ir@bajajmobility.com Internet: www.bajajmobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse EQS News ID: 2267740

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267740 29.01.2026 CET/CEST