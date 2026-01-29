Quartalsbericht veröffentlicht

Secunet steigert Umsatz und operativen Gewinn

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Cybersecurity
Quelle: T.Schneider/ Shutterstock

ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen Secunet Security Networks hat den Umsatz und operativen Gewinn 2025 deutliche gesteigert und die Prognosen übertroffen. Das Unternehmen profitierte dabei vor allem von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor. Für 2026 erwartet das Management weiteres Wachstum. Der Umsatz stieg auf Basis vorläufiger Zahlen um 13 Prozent auf rund 459 Millionen Euro, wie das im Sdax notierte Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte überproportional um ein Fünftel auf 51,7 Millionen Euro zu. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem deutlichen Anstieg auf die Geschäftszahlen.

Der Auftragseingang erhöht sich um ein Viertel auf rund 532 Millionen Euro. Stärkster Treiber war vor allem das vierte Quartal. Für 2026 erwartet das Management um Konzernchef Marc-Julian Siewert einen Umsatz von 460 bis 500 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 53 bis 58 Millionen Euro.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 soll am 30. März veröffentlicht werden./err/stk

