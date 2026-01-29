Videoanalyse 29.01.2026
Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhanden
onvista · Uhr
Der Elektroauto-Pionier Tesla hat zum allerersten Mal einen Umsatzrückgang im Gesamtjahr vermeldet. Auch der Gewinn schrumpfte. Dennoch fiel der Kurs der Aktie nach den Zahlen nur moderat. Konzernlenker Elon Musk bekräftigte einmal mehr, dass der Konzern künftig ohnehin stärker auf Robotaxis und humanoide Roboter statt auf das bisherige Kerngeschäft setzen wird.
Wird das reichen, den Kurs weiter zu stützen? Martin, onvista-Chefanalyst, sagt ganz klar: Es gibt auch Lichtblicke bei Tesla, und zwar konkrete. Welche das sind und was kurzfristig von der Aktie zu erwarten ist, erklärt dir Martin im Video.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 29.01.2026Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetheute, 16:01 Uhr · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Nach starken Zahlen muss die Meta-Aktie nun diesen Widerstand knackenheute, 16:00 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertheute, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?heute, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"gestern, 10:47 Uhr · onvista