Tesla verbucht Umsatzrückgang - aber noch ist Fantasie im Kurs vorhanden

Der Elektroauto-Pionier Tesla hat zum allerersten Mal einen Umsatzrückgang im Gesamtjahr vermeldet. Auch der Gewinn schrumpfte. Dennoch fiel der Kurs der Aktie nach den Zahlen nur moderat. Konzernlenker Elon Musk bekräftigte einmal mehr, dass der Konzern künftig ohnehin stärker auf Robotaxis und humanoide Roboter statt auf das bisherige Kerngeschäft setzen wird.

Wird das reichen, den Kurs weiter zu stützen? Martin, onvista-Chefanalyst, sagt ganz klar: Es gibt auch Lichtblicke bei Tesla, und zwar konkrete. Welche das sind und was kurzfristig von der Aktie zu erwarten ist, erklärt dir Martin im Video.