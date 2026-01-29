Veränderungen im Verwaltungsrat: Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon zur Wahl vorgeschlagen

Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Personalie

Cham, 29. Januar 2026 – Der Verwaltungsrat der Cham Swiss Properties wird der Generalversammlung vom 4. Mai 2026 die Zuwahl von Dr. Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon vorschlagen. Die beiden Kandidaten sollen auf Dr. Felix Thöni und Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer folgen, die sich nach langjährigem erfolgreichem Wirken nicht mehr zur Wiederwahl stellen werden.

Dr. Annelis Lüscher Hämmerli (1975) ist promovierte Naturwissenschaftlerin und hält einen Master of Advanced Studies in Finance der ETH Zürich und der Universität Zürich sowie das Board Director Diploma der IMD Lausanne. Bei Swiss Life Asset Managers war sie während vieler Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Asset- und Risikomanagement tätig. Von 2016 bis 2019 verantwortete sie als Chief Risk Officer das strategische, qualitative und quantitative Risikomanagement aller Geschäftsbereiche, einschliesslich des bedeutenden schweizerischen und europäischen Immobilienportfolios. Annelis Lüscher Hämmerli war von 2020 bis Ende 2025 Group CFO und stellvertretende CEO der Helvetia Gruppe. Die Bernerin ist seit dem Jahr 2019 Mitglied des Verwaltungsrats der Berner Kantonalbank und designierte Verwaltungsratspräsidentin sowie seit 2024 Mitglied des obersten Leitungsgremiums des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz («Assembly of the ICRC»).

Urs Simeon (1967) ist ein Immobilienexperte mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung, Planung und Realisierung von komplexen Bauvorhaben. Er ist diplomierter Bauingenieur FH und verfügt über Diplomausbildungen in Betriebswirtschaft sowie Projekt- und Baumanagement. Urs Simeon ist seit über zwei Jahrzehnten als Partner und Mitglied der Geschäftsleitung des auf Generalplanung, Architektur, Baumanagement und Bauherrenvertretung spezialisierten Unternehmens Fanzun tätig. Gemeinsam mit drei Partnern entwickelte er die Gesellschaft zu einer namhaften Akteurin der Bau- und Immobilienbranche. Urs Simeon begleitet schweizweit anspruchsvolle Bauprojekte in den Bereichen Tourismus, Gewerbe, Infrastruktur und Wohnungsbau. Der Bündner ist seit dem Jahr 2019 Verwaltungsrat des Energiedienstleisters Rhiienergie.

Die beiden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Felix Thöni und Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer werden sich an der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2026 nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Felix Thöni war seit dem Jahr 2008 Mitglied des Verwaltungsrats der vormaligen Cham Paper Group und wirkte ab 2013 als Vizepräsident. Annelies Häcki Buhofer nahm 2018 Einsitz in das Gremium. Die beiden Verwaltungsräte haben massgebend zur erfolgreichen Transformation des Chamer Traditionsunternehmens vom Papierproduzenten zur Immobiliengesellschaft beigetragen.

«Wir danken Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni für ihr langjähriges, engagiertes Wirken», sagt Stefan Mächler, Verwaltungsratspräsident der Cham Swiss Properties. «Mit ihrer Kompetenz haben sie die positive Entwicklung der Gesellschaft geprägt.» Mächler ergänzt: «Mit Annelis Lüscher Hämmerli und Urs Simeon nominieren wir zwei erfahrene Nachfolger mit komplementären Leistungsausweisen.»

Kontakt für Investoren und Analysten

investors@champroperties.ch

+41 79 330 55 22

Kontakt für Medien

media@champroperties.ch

+41 79 705 88 15



Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch.

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham (ZG)
Schweiz
Telefon: +41 41 508 08 20
E-Mail: info@champroperties.ch
Internet: champroperties.ch
ISIN: CH0524026959

