Aktien Frankfurt Eröffnung: Versöhnlicher Ausklang einer schwachen Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach dem Kursrutsch am Vortag stabilisiert. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von Adidas im Blick. Am Nachmittag könnten Preisdaten aus Deutschland und den USA für Aufmerksamkeit sorgen.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,4 Prozent auf 24.403 Punkte, nachdem er tags zuvor mehr als 2 Prozent verloren hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Minus von zwei Prozent an. Die Bilanz für den turbulenten Börsenmonat Januar lautet minus 0,4 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte notierte am Freitagmorgen praktisch unverändert bei 31.232 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent nach oben./edh/jha/