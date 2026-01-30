EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
E-MobilitätLuxusgüter
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.01.2026 / 11:20 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Porsche Automobil Holding SE
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Internet:www.porsche-se.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2262350 30.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Porsche AG Vz.
Porsche Automobil Holding

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News