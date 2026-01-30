EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.01.2026 / 11:20 CET/CEST

Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications

Unternehmen: Porsche Automobil Holding SE Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Deutschland Internet: www.porsche-se.com

