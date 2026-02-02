EQS-News: AI Trends Report 2026: Warum sich der Erfolg von KI jetzt im Maschinenraum der Unternehmen entscheidet

EQS-News: Statworx / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

FRANKFURT AM MAIN, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Künstliche Intelligenz hat 2026 den Status eines Zukunftsthemas endgültig hinter sich gelassen. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen. Sie lautet: Sind sie in der Lage, die Vorteile von KI gewinnbringend zu nutzen? Genau hier beginnt für viele Organisationen ein strategisches Risiko.

AI Trends Report 2026

Zu diesem Ergebnis kommt der AI Trends Report 2026, den das KI-Beratungs- und Entwicklungsunternehmen statworx gemeinsam mit dem AI Hub Frankfurt veröffentlicht. Die mittlerweile dritte Ausgabe des Reports analysiert auf über 100 Seiten die 20 zentralen KI-Trends des Jahres. Und kommt zu einem klaren Befund: Die Experimentierphase ist vorbei, KI steht unter Erfolgsdruck. Unternehmen müssen den Sprung aus isolierten Pilotprojekten in den produktiven, skalierbaren Einsatz schaffen.

Der Fokus verschiebt sich dabei deutlich: Weg von einzelnen Use Cases, hin zur Integration von KI über Prozesse, Organisationen und Entscheidungsstrukturen hinweg. Viele Unternehmen sind darauf strukturell noch nicht vorbereitet. Themen wie KI-Governance, DataOps und AgentOps, die lange als trockene technische Pflichtübungen galten, entwickeln sich zum Betriebssystem der künftigen Wirtschaft. Sie bilden die Grundlage dafür, dass autonome KI-Agenten zuverlässig, sicher und wertschöpfend arbeiten können.

„KI hatte drei Jahre Schonfrist. Im Jahr 2026 zeigt sich, für welche Unternehmen KI tatsächlich neue Wertschöpfung generiert und für wen sie das teuerste Experiment aller Zeiten bleibt", sagt Sebastian Heinz, CEO von statworx und dem AI Hub Frankfurt. „Der Hype ist vorbei, jetzt zählen Ergebnisse."

Gleichzeitig rücken Rechenleistung, Energie und Infrastruktur ins Zentrum der strategischen Debatte. Der Report beschreibt, wie Strom und Compute-Kapazitäten zur neuen Währung der KI-Ära werden und damit über wirtschaftliche und technologische Souveränität entscheiden. KI wird leiser, unsichtbarer und selbstverständlicher, aber eben gerade dadurch strategisch relevanter denn je.

Der AI Trends Report 2026 vereint eine umfassende Marktbeobachtung mit über 70 Einordnungen führender Expert:innen, darunter Stimmen von OpenAI, Google, Microsoft, Merck, Visa, Beiersdorf, Zurich, Kaufland und weiteren namhaften Unternehmen. Ziel ist es, Entscheider:innen Orientierung und belastbare Entscheidungsgrundlagen in einem zunehmend komplexen KI-Ökosystem zu geben.

Der AI Trends Report 2026 steht ab sofort kostenlos zum Download auf der Website von statworx zur Verfügung.

Über statworx

statworx ist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Daten und KI in der DACH-Region. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der strategischen Ausrichtung auf KI, entwickelt maßgeschneiderte KI-Lösungen und bildet Unternehmen im Bereich Daten und KI weiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.statworx.com

