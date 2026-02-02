EQS-News: Lam Research und CEA-Leti bauen die Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung zur Förderung der Herstellung von Spezialtechnologien aus

EQS-News: Lam Research Corporation / Schlagwort(e): Vereinbarung

Die neue mehrjährige Vereinbarung konzentriert sich auf die Beschleunigung der Erforschung neuer Materialien und Verfahren zur Herstellung energieeffizienter Spezialgeräte

FREMONT, Kalifornien und GRENOBLE, Frankreich, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Lam Research Corp. (Nasdaq: LRCX), ein führender Anbieter von Anlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterfertigung, und CEA-Leti, ein Forschungsinstitut, das Pionierarbeit in der Mikro- und Nanotechnologie leistet, gaben heute eine neue mehrjährige Vereinbarung bekannt, um die Entwicklung von Geräten der nächsten Generation im Bereich der Spezialtechnologien voranzutreiben, einschließlich mikroelektromechanischer Systeme (MEMS), 3D-Bildgebung und Sensoren, Energiemanagement- und Hochfrequenz(HF)-Lösungen, Photonik (einschließlich MicroLED-Display-Anwendungen) und optischer Verbindungstechnologien.

Im Rahmen der Vereinbarung werden Lam und CEA-Leti neuartige Multielement-Materialien erforschen und Wege für künftige Herstellungsprozesse von leistungsfähigeren Verbindungshalbleitern finden. Durch die Zusammenarbeit mit CEA-Leti ist Lam bestrebt, kritische Material- und Konstruktionsherausforderungen schneller zu identifizieren und zu bewältigen und die Optimierung neuer Fertigungslösungen für zukünftige Generationen von Spezialtechnologie-Bauteilen für KI und High-Performance-Computing zu beschleunigen.

„Mit dem Eintritt in das Zeitalter der KI sind die Möglichkeiten für die Spezialtechnologie immens. Dank dieser Vereinbarung kann Lam seine branchenführenden Fähigkeiten in der Ätzung und Abscheidung mit der umfassenden Expertise von CEA-Leti in der Bauteilcharakterisierung ergänzen, um die Entwicklung neuer, bahnbrechender Innovationen und zukünftiger Generationen von energieeffizienteren und leistungsfähigeren Spezialtechnologie-Bauteilen voranzutreiben", erklärte Vahid Vahedi, Chief Technology and Sustainability Officer bei Lam Research.

„Indem wir schnell definieren, wie sich neue Materialien in komplexen Gerätestrukturen verhalten, können wir kritische Herausforderungen bei der Integration aufzeigen und Lam mit umsetzbarem Feedback versorgen", sagte Sébastian Dauvé, CEO von CEA-Leti. „Dies beschleunigt den Übergang von einer vielversprechenden Prozessinnovation zu validierter Funktionalität in neuen Generationen von Geräten der Specialty Technology und stärkt unsere Fähigkeit, unsere Industriepartner mit für die Industrialisierung reifen Lösungen zu unterstützen."

Aufbauend auf einer langen Geschichte erfolgreicher gemeinsamer Entwicklungsprojekte, darunter die jüngsten Arbeiten zu gepulsten Plasmatechnologien, wird sich die neue gemeinsame Forschung mit CEA-Leti auf die Erforschung einer Reihe neuer, innovativer Materialien und Folien für Anwendungen und Geräte mit geringerem Energieverbrauch und hoher Leistungsspezialisierung konzentrieren. Es handelt sich dabei um Lösungen für die nächste Generation von HF-Filtern, elektro-optischer Modulation und Quantenoptik.

Lams innovative Ätz- und Abscheidungstechnologien einschließlich des bahnbrechenden Pulsed Laser Deposition(PLD)-Systems Lam Prestis™ werden ein wesentlicher Bestandteil der Forschung sein. Durch den Zugriff auf die umfangreichen Fähigkeiten von CEA-Leti in den Bereichen Materialanalyse, Oberflächenwissenschaft sowie Gerätecharakterisierung und -messung möchte Lam die Auswirkungen von Prozessentwicklungen auf die Materialeigenschaften und die Geräteleistung besser verstehen.

„Spezialtechnologien sind heute in fast jedem elektronischen Gerät zu finden. Darüber hinaus werden ihre Leistung und Energieeffizienz mit der zunehmenden Zahl von Endanwendungen weiter herausgefordert. Wir freuen uns darauf, mit CEA-Leti an der Spitze der Materialwissenschaft, Prozesstechnologie und branchenspezifischen Anwendungen zu arbeiten", sagte David Haynes, Vice President von Specialty Technologies bei Lam Research. „Der Einsatz optischer Geräte ist ein besonders spannendes Gebiet, vor allem im Bereich der Quantenoptik, wo wir durch unsere Zusammenarbeit mit CEA-Leti Innovationen beschleunigen wollen, um Durchbrüche für die nächste Generation von Geräten zu erzielen."

Über Lam Research Lam Research Corporation ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Wafer-Fertigungsanlagen und Dienstleistungen für die Halbleiterindustrie. Die von Lam angebotenen Anlagen und Dienstleistungen ermöglichen es Kunden, kleinere und leistungsfähigere Geräte zu bauen. Tatsächlich wird heute fast jeder fortschrittliche Chip mit Lam-Technologie gebaut. Wir kombinieren überlegene Systemtechnik, eine technologische Führungsposition und eine starke, an Werten orientierte Kultur mit einem unerschütterlichen Engagement für unsere Kunden. Lam Research (Nasdaq: LRCX) ist ein FORTUNE500®-Unternehmen mit Hauptsitz in Fremont (Kalifornien) und Betrieben auf der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lamresearch.com.

Über CEA-Leti CEA-Leti, ein Technologieforschungsinstitut der CEA, ist ein weltweit führender Anbieter von Miniaturisierungstechnologien für intelligente, energieeffiziente und sichere Lösungen für die Industrie. CEA-Leti wurde 1967 gegründet und ist ein Pionier im Bereich der Mikro- und Nanotechnologien, der maßgeschneiderte, differenzierte Anwendungslösungen für globale Unternehmen, KMUs und Start-ups entwickelt. CEA-Leti befasst sich mit kritischen Herausforderungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie und digitale Migration. Von Sensoren bis hin zu Datenverarbeitungs- und Computerlösungen bieten die multidisziplinären Teams von CEA-Leti fundiertes Fachwissen und nutzen erstklassige Vorproduktionsanlagen. Mit mehr als 2.000Mitarbeitern, einem Portfolio von 3.200Patenten, 11.000Quadratmetern Reinraumfläche und einer klaren IP-Richtlinie hat das Institut seinen Sitz in Grenoble (Frankreich) und Niederlassungen in San Francisco (USA), Brüssel (Belgien), Tokio (Japan), Seoul (Südkorea) und Taipeh (Taiwan). CEA-Leti hat 80Start-ups gegründet und ist Mitglied des CarnotInstitutes-Netzwerks. Folgen Sie uns auf www.leti-cea.com und @CEA_Leti.

Technologisches Know-how

Das CEA spielt eine Schlüsselrolle bei der Übertragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Innovationen aus der Forschung in die Industrie. Diese hochkarätige technologische Forschung wird insbesondere im Bereich elektronischer und integrierter Systeme, von der Mikro- bis zur Nanotechnologie, betrieben. Sie findet vielfältige industrielle Anwendungen in den Bereichen Transport, Gesundheit, Sicherheit und Telekommunikation und trägt zur Entwicklung hochwertiger und wettbewerbsfähiger Produkte bei.

Weitere Informationen: www.cea.fr/english

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen den SafeHarbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Lam und CEA-Leti sowie auf bestimmten Annahmen von Lam und CEA-Leti, die sich alle ändern können. Beispiele für solche zukunftsgerichteten Aussagen sind unter anderem Aussagen in dieser Pressemitteilung über (i) die Zusammenarbeit zwischen Lam und CEA-Leti, (ii) die Erwartungen von Lam und CEA-Leti in Bezug auf die Vorteile der Vereinbarung, (iii) Branchentrends und zukünftige Technologieanforderungen und (iv) die Fähigkeiten der Produkte von Lam und der Technologie der beiden Parteien. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, darunter: Lam und CEA-Leti erhalten möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile aus der Kooperationsvereinbarung; die geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und/oder regulatorischen Bedingungen in der Branche und der Gesamtwirtschaft können sich verschlechtern oder verändern; die Handlungen der Kunden und Wettbewerber von Lam können den Erwartungen von Lam widersprechen; Handelsverordnungen, Exportkontrollen, Zölle, Handelsstreitigkeiten und andere geopolitische Spannungen können die Fähigkeit von Lam beeinträchtigen, seine Produkte zu verkaufen; darüber hinaus gibt es andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den von uns bei der Securities and Exchange Commission eingereichten oder vorgelegten Dokumenten beschrieben sind, einschließlich insbesondere der Risikofaktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 29.Juni2025 beendete Geschäftsjahr und in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 28.Dezember2025 beendete Quartal beschrieben sind. Diese Unwägbarkeiten und Veränderungen könnten einen erheblichen Einfluss auf die zukunftsgerichteten Aussagen haben und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Lam und CEA-Leti verpflichten sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen oder Aussagen zu aktualisieren.

Ansprechpartner: Lam Research

Laura Bakken

Media Relations

+1 (510) 572-9021

publicrelations@lamresearch.com

Ram Ganesh

Investor Relations

+1 (510) 572-1615

investor.relations@lamresearch.com

Nestor Zegarra Cavero

Corporate Communications

+43 676 82049560

nestor.zegarracavero@lamresearch.com

CEA-Leti

Marion Levy

marion.levy@cea.fr

Sarah-Lyle Dampoux (Agentur)

sldampoux@mahoneylyle.com+33 6 74 93 23 47

