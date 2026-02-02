EQS-News: MPC Capital und Storm Capital starten Investment-Plattform „MPC Storm Maritime Opportunities“ und schließen erstes Closing über USD 35 Mio. ab

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital und Storm Capital starten Investment-Plattform „MPC Storm Maritime Opportunities“ und schließen erstes Closing über USD 35 Mio. ab



02.02.2026

MPC Capital und Storm Capital starten Investment-Plattform „MPC Storm Maritime Opportunities“ und schließen erstes Closing über USD 35 Mio. ab

Institutioneller Zugang zu maritimen Investments in verschiedenen Sektoren

Diversifizierter Portfolioansatz über Segmente, Schiffstypen und Charterlaufzeiten

Investmentstrategie mit Fokus auf attraktive risikoadjustierte Renditen

Hamburg/Oslo, 3. Februar 2026 – MPC Capital (Hamburg) und Storm Capital Management (Oslo) haben heute den erfolgreichen Start ihrer gemeinsamen Investment-Plattform MPC Storm Maritime Opportunities („MSO“) bekannt gegeben. Mit dem ersten Closing konnten bereits Eigenkapitalzusagen in einem Volumen von USD 35 Millionen von renommierten Investoren mit umfassender maritimer Expertise eingeworben werden.

Ziel von MSO ist es, insgesamt mehr als USD 70 Millionen Eigenkapital einzuwerben, um opportunistisch in maritime Assets über verschiedene Marktsegmente hinweg zu investieren. Der Fokus liegt dabei auf modernen Second-Hand-Schiffen in den Bereichen Bulk, Tanker, Container und Offshore. Die Beschäftigungsstrategien reichen vom Spotmarkt bis hin zu langfristigen Charterverträgen.

Morten E. Astrup, Founding Partner von Storm Capital Management AS, kommentiert: „Ich habe nach einer belastbaren Plattform für meine Schifffahrtsinvestitionen gesucht – und sie in MSO gefunden. Sie baut auf unserer selektiven Eigenkapital- und Projekterfahrung auf. MPC Capital ist ein renommierter Partner mit tiefem Industrie-Know-how. Gemeinsam schaffen wir eine einzigartige Plattform, um attraktive Chancen über den gesamten Schifffahrtszyklus hinweg zu nutzen.“

Constantin Baack, CEO von MPC Capital, ergänzt: „Auf Basis unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Investoren und Industriepartnern aus der globalen Schifffahrt gehen wir nun gemeinsam mit Storm Capital den nächsten Schritt. Mit MSO institutionalisieren und skalieren wir unseren maritimen Investmentansatz. Die Plattform ist darauf ausgelegt, durch zusätzliche Investoren sowie eine wachsende Pipeline attraktiver Assets und Projekte weiter ausgebaut zu werden.“

Das erste Closing wurde durch die Beteiligung hochkarätiger Investoren wie Klaveness Marine, Portline und Uthalden ermöglicht – allesamt etablierte Namen in der maritimen Industrie. Ihr frühes Engagement unterstreicht das Vertrauen in die Kompetenz der Manager, attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und professionell zu steuern. Zusätzlich wird dieses Vertrauen durch ein signifikantes Co-Investment von MPC Capital sowie Morten E. Astrup in MSO bekräftigt.

Die Strategie von MSO basiert auf einem breit diversifizierten Portfolioansatz sowie selektiven Co-Investments gemeinsam mit etablierten Industriepartnern. Angestrebt wird eine Kombination aus einer Nettorendite von rund 15 % p. a. IRR und einer attraktiven laufenden Rendite in Abhängigkeit von der Projektstruktur. Die typischen Beteiligungsquoten liegen zwischen 20 und 50 Prozent und werden durch eine konservative Finanzierungsstruktur unterstützt.

Die Plattform ist zunächst als Private Partnership strukturiert und soll im Rahmen des zweiten Closings in eine regulierte Fondsstruktur in Luxemburg überführt werden.

Über MPC Capital

Die MPC Capital AG ist ein international tätiger Investmentmanager und Servicedienstleister für Infrastrukturprojekte. Das Unternehmen initiiert und managt Investmentlösungen für institutionelle Investoren in den Bereichen Maritime und Energy und verfügt über ein umfassendes Dienstleistungsangebot im Schifffahrtssektor. Mit rund 300 Mitarbeitenden managen die Unternehmen der MPC Capital-Gruppe mehr als 400 Assets mit einem Gesamtwert von EUR 5,3 Mrd. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das 1994 gegründet wurde und seit 2000 an der Börse notiert ist, leistet MPC Capital einen aktiven Beitrag zur Finanzierung der Investitionen, die zur Erreichung der globalen Klimaziele erforderlich sind.

Über Storm Capital

Storm Capital Management AS ist ein norwegischer Asset Manager, gegründet 2006, mit Fokus auf aktives und diszipliniertes Kapitalmanagement. Das Unternehmen verwaltet rund EUR 1,1 Mrd., überwiegend in nordischen Kredit- und Fixed Income-Märkten (u. a. Storm Bond Fund). Der Investmentansatz basiert auf tiefgehender Kreditanalyse, konservativem Risikomanagement und systematischer ESG-Integration.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Head of Investor Relations & Public Relations

Phone: +49 40 380 22 – 43 47

Email: s.zenker@mpc‑capital.com

Storm Capital Management AS / Storm Family Office

Morten E. Astrup

Founding Partner

Phone: +41 78 92 788 55

Email: morten@stormcapital.co.uk



Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder Anlageprodukten in irgendeiner Rechtsordnung dar. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu Zielrenditen und Performanceerwartungen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Die angestrebte Nettorendite von 15 % p. a. IRR stellt lediglich ein Ziel dar, ohne dass eine Gewähr dafür besteht, dass diese Rendite tatsächlich erzielt wird oder dass Anleger keine erheblichen Verluste erleiden. Die MPC Capital AG übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

