EQS-News: Texas Cardiac Arrhythmia Institute am St. David's Medical Center implantiert als erstes in den USA die von der FDA zugelassene neuartige Defibrillationselektrode

Die neue Technologie ist die weltweit kleinste, über einen Katheter zugeführte Defibrillationselektrode

AUSTIN, Texas, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Elektrophysiologen am Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center haben kürzlich als erste in den USA eine von der FDA zugelassene neuartige Defibrillationsleitung implantiert - ein spezieller, isolierter Draht, der mit einem implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (ICD) oder einem Gerät für die kardiale Resynchronisationstherapie (CRT-Ds) am Herzen verbunden wird und den abnormalen Rhythmus korrigiert. Die Defibrillationselektrode ist die weltweit kleinste, über einen Katheter eingebrachte Defibrillationselektrode, die eine präzise Einbringung und Platzierung im rechten Ventrikel ermöglicht.

Der erste Eingriff wurde von Robert Canby, M.D., und Amin Al-Ahmad, M.D., klinische Herz-Elektrophysiologen am TCAI, im Januar durchgeführt. 7. Dr. Canby war auch an der Studie beteiligt, die zur FDA-Zulassung führte.

"Bei der Behandlung von Patienten stehen Sicherheit und Wirksamkeit an erster Stelle, und diese neuartige Technologie ermöglicht es uns, beides mit größerer Präzision zu erreichen", so Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe und leitender medizinischer Direktor von TCAI. "Dieser Meilenstein ist ein Beweis für das kontinuierliche Streben des Texas Cardiac Arrhythmia Institute nach Innovationen, die die Ergebnisse und den Zugang zu lebensrettender Versorgung verbessern."

Eine Elektrode misst den Herzschlag und überträgt Signale an das implantierte Gerät, das dann eine Therapie zur Korrektur oder Unterbrechung abnorm schneller Rhythmen - so genannter Arrhythmien - abgibt, die zu einem plötzlichen Herzstillstand führen können. Bestehende Defibrillationselektroden haben einen größeren Durchmesser, was das Potenzial für zukünftige Komplikationen erhöht.

Dem Journal of the American Heart Association zufolge werden bis zum Jahr 2030 schätzungsweise 12,1 Millionen Menschen in den USA an Vorhofflimmern leiden - die häufigste Herzrhythmusstörung.

Das TCAI ist ein hochmodernes Zentrum für Elektrophysiologie, das sechs mit modernster Technologie ausgestattete Labore umfasst, in denen eine Gruppe angesehener Herz-Elektrophysiologen unter der Leitung von Dr. Natale, einem weltweit anerkannten Experten auf diesem Gebiet, eine große Anzahl der komplexesten elektrophysiologischen Verfahren durchführt.

