Turbulenter Februar-Start! DAX-Rebound, Gold stürzt ab, Bitcoin am Support – Börsen-Wochenausblick

Der Februar startet mit hoher Volatilität an den Finanzmärkten: DAX, Nasdaq, Gold, Silber und Kryptowährungen testen wichtige Unterstützungszonen, während Anleger auf neue Impulse durch Konjunkturdaten und Zentralbankentscheidungen warten. Besonders der US-Arbeitsmarktbericht und die EZB-Zinsentscheidung könnten diese Woche eine Richtungsentscheidung auslösen. Gleichzeitig erreicht die Berichtssaison einen kritischen Punkt, da mehrere Tech-Schwergewichte mit ihren Zahlen die Stimmung an den Märkten maßgeblich beeinflussen.

Im Fokus stehen Einzelaktien wie ASML, Microsoft, Meta, Apple und SAP, die nach ihren Quartalszahlen teils stark reagieren und charttechnisch an Schlüsselmarken handeln. Zusätzlich richten sich die Blicke auf die kommenden Zahlen von Palantir, PayPal, AMD, Alphabet und Amazon – Aktien, die aktuell zwischen Rally-Chance und Korrekturrisiko stehen. Die Woche verspricht hohe Dynamik und bietet sowohl Risiken als auch kurzfristige Trading-Chancen.

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

