10-jährige Rendite Deutschland - Zwei Formationen – eine Botschaft

Die 10-jährige Rendite Deutschland pendelt seit längerem zwischen den ganz großen charttechnischen Leitplanken bei knapp 2 % und rund 3 %. Innerhalb dieser entscheidenden charttechnischen Begrenzungen hat das Zinsbarometer zuletzt zwei wichtige Formationen ausgebildet. Zum einen definiert die Kursentwicklung seit Anfang Dezember eine Schiebezone zwischen 2,78 % auf der Unter- und 2,92 % auf der Oberseite. Zum anderen liegt seit rund einem Jahr ein aufsteigendes Dreieck vor. Das eigentlich Interessante an beiden Kursmustern ist, dass ein Ausbruch auf der Oberseite möglicherweise einen frühen Hinweis auf ein Lüften des ganz großen Deckels bei gut 3 % liefert. Rein rechnerisch würde ein Ausbruch aus dem angeführten, aufsteigenden Dreieck ein Kursziel von rund 3,5 % aktivieren, während der Ausbruch aus der ganz großen Schiebezone perspektivisch sogar ein Kursziel von „4 % plus“ bereithalten würde. Per Saldo dokumentieren unterschiedliche Chartformationen das Risiko steigender Renditen. Damit bleibt der Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland ein Risikochart im Jahresverlauf 2026. Unterstützungen bestehen indes bei 2,78 % bzw. 2,60 %.

10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)

Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Quelle: LSEG, tradingview²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.