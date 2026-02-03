W​e​r​b​u​n​g von
10-jährige Rendite Deutschland - Zwei Formationen – eine Botschaft


Zwei Formationen – eine Botschaft

Die 10-jährige Rendite Deutschland pendelt seit längerem zwischen den ganz großen charttechnischen Leitplanken bei knapp 2 % und rund 3 %. Innerhalb dieser entscheidenden charttechnischen Begrenzungen hat das Zinsbarometer zuletzt zwei wichtige Formationen ausgebildet. Zum einen definiert die Kursentwicklung seit Anfang Dezember eine Schiebezone zwischen 2,78 % auf der Unter- und 2,92 % auf der Oberseite. Zum anderen liegt seit rund einem Jahr ein aufsteigendes Dreieck vor. Das eigentlich Interessante an beiden Kursmustern ist, dass ein Ausbruch auf der Oberseite möglicherweise einen frühen Hinweis auf ein Lüften des ganz großen Deckels bei gut 3 % liefert. Rein rechnerisch würde ein Ausbruch aus dem angeführten, aufsteigenden Dreieck ein Kursziel von rund 3,5 % aktivieren, während der Ausbruch aus der ganz großen Schiebezone perspektivisch sogar ein Kursziel von „4 % plus“ bereithalten würde. Per Saldo dokumentieren unterschiedliche Chartformationen das Risiko steigender Renditen. Damit bleibt der Kursverlauf der 10-jährigen Rendite Deutschland ein Risikochart im Jahresverlauf 2026. Unterstützungen bestehen indes bei 2,78 % bzw. 2,60 %.

10-jährige Rendite Deutschland (Weekly)

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradingview² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10-jährige Rendite Deutschland

Chart 10-jährige Rendite Deutschland
Quelle: LSEG, tradingview²



