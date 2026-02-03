EQS-News: Steyr Motors mit zweistelligem Wachstum im Geschäftsjahr 2025 und starkem Ausblick auf 2026

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Steyr Motors mit zweistelligem Wachstum im Geschäftsjahr 2025 und starkem Ausblick auf 2026



03.02.2026

Steyr Motors mit zweistelligem Wachstum im Geschäftsjahr 2025 und starkem Ausblick auf 2026

Umsatz und bereinigtes EBIT im Rahmen der angepassten Prognose 2025

Umsatzwachstum wird von beiden Segmenten Civil und Defense getragen

Signifikante Absatzpotenziale erschlossen

Ausblick 2026: Deutlicher Umsatzanstieg bei steigender EBIT-Marge erwartet

Steyr, Österreich, 3. Februar 2026 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat das Geschäftsjahr 2025 mit einer positiven operativen Entwicklung in beiden Geschäftssegmenten Civil und Defense abgeschlossen und die im vierten Quartal 2025 angepassten Umsatz- und Ergebnisziele erreicht. Auf Basis vorläufiger und untestierter Zahlen erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse von EUR 48,5 Mio., was einem Wachstum von 16,4 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 41,7 Mio. entspricht.

Das Wachstum wurde sowohl durch höhere Absatzmengen bei Motoren als auch durch Zuwächse in den Bereichen Spare Parts und Engineering getragen. Beide operativen Segmente entwickelten sich positiv: Der Umsatz im Segment Civil betrug EUR 19,6 Mio., im Segment Defense EUR 28,8 Mio.

Auf Ergebnisebene erzielte Steyr Motors im Geschäftsjahr 2025 ein EBIT von EUR 5,8 Mio., entsprechend einer EBIT-Marge von 11,9 %. Das bereinigte EBIT belief sich auf EUR 7,0 Mio., was einer bereinigten EBIT-Marge von 14,5 % entspricht. Die Differenz zwischen EBIT und bereinigtem EBIT resultiert im Wesentlichen aus einmaligen Kosten für M&A-Beratung sowie kapitalmarktbezogenen Effekten aus der außerordentlichen Hauptversammlung. Der Geschäftsverlauf 2025 war insgesamt geprägt von einer verstärkten internationalen Marktbearbeitung sowie gezielten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung entlang der Supply Chain.

Neue Wachstumsopportunitäten erschlossen

Zu den operativen und strategischen Highlights im Geschäftsjahr 2025 zählen zahlreiche neue Verträge zur Erschließung zusätzlicher Absatzpotenziale, die im Wesentlichen über den bisher kommunizierten Auftragsbestand hinausgehen. Neue strategische Rahmenvereinbarungen mit renommierten Partnern unter anderem mit Rheinmetall Landsysteme GmbH, Laborde Products Inc. (USA) sowie weiteren Neukunden in Nordamerika und Asien stärken die internationale Präsenz und unterstreichen die Attraktivität des Leistungsportfolios.

Besonders hervorzuheben ist der Abschluss eines mehrjährigen Rahmenvertrags mit dem asiatischen Vertriebspartner Trysun für den asiatischen Marine-Markt mit einem gesicherten Mindestvolumen von 750 Motoren bis 2030 sowie der operative Start eines Joint Ventures in China, das ohne eigene Kapitalinvestitionen zusätzliches Wachstum ermöglicht und perspektivisch im Aufbau einer lokalen Produktion mündet.

Die im September 2025 gemeldete C2-Emissionszertifizierung in China eröffnet Steyr Motors weiteres Absatzpotenzial von mindestens EUR 100 Mio. im weltweit größten Schiffbaumarkt. Weitere Wachstumsschritte umfassen den erfolgreichen Markteintritt in Polen, neue maritime Liefervereinbarungen in mehreren europäischen Ländern und Asien sowie einen bedeutenden Neukunden-Auftrag aus Indien. Darüber hinaus wurden neue Kunden insbesondere in den USA gewonnen und die Präsenz in der MENA-Region weiter ausgebaut.

Neue Geschäftsfelder und technologische Expansion als zusätzlicher Wachstumstreiber

Zudem etablierte Steyr Motors mit Lösungen für mobile Energieerzeugung ein völlig neues Geschäftsfeld mit einem erwarteten kumulierten Umsatz von deutlich mehr als EUR 100 Mio. bis 2030. Der Beginn der Serienfertigung für die neuen Aggregate, für die bereits ein hohes Kundeninteresse zu verzeichnen ist und die für missionskritische Defense-Einsatzszenarien, wie Anti-Drohnen-Abwehrsysteme, Energielösungen für Militär- und Spezialoperationen, Basis-Camps etc., zugeschnitten sind, ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen.

Ergänzend dazu hat sich Steyr Motors weitere über bisherige Anwendungen hinausgehende Opportunitäten in den USA für die Lieferung von Motoren für unbemannte Wasserfahrzeuge erschlossen und positioniert sich damit in einem neuen, zukunftsträchtigen Verteidigungsmarkt. Diese sogenannten Unmanned Surface Vehicles („USV“) werden ohne Besatzung eingesetzt und operieren entweder ferngesteuert oder autonom. Sie kommen unter anderem bei Aufklärungs- und Überwachungsmissionen, Patrouillenfahrten sowie bei der Minensuche und -räumung zum Einsatz.

Vorbereitung auf anorganisches Wachstum

Steyr Motors ist damit strategisch ideal positioniert, um die Marktposition als global wachsender, breit diversifizierter Spezialmotorenhersteller zu festigen und den eingeschlagenen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus fortzusetzen. Zusätzlich zu den organischen Initiativen prüft das Unternehmen gezielt anorganisches Wachstum und befindet sich dazu teilweise bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Bei den eingeleiteten M&A-Aktivitäten liegt der Fokus auf Targets mit klarem strategischem Fit.

Ausblick 2026

„Wir verzeichnen eine anhaltend positive Entwicklung beim Auftragseingang und haben dank eines Auftragsbestands von über EUR 300 Mio. bis Ende 2030 eine hohe Visibilität. Zudem gibt es aktuell zahlreiche noch nicht budgetierte zusätzliche Opportunitäten in einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus erwarten wir daher eine deutliche Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Nach Verzögerungen bei zwei umsatzrelevanten Rahmenverträgen im Vorjahr rechnen wir für 2026 mit einem beschleunigten Wachstum, bei gleichzeitig steigender Profitabilität“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Für das Geschäftsjahr 2026 geht der Vorstand davon aus, dass der Umsatz auf EUR 75-95 Mio. ansteigen wird. Die EBIT-Marge wird auf einem Niveau von mindestens 15 % erwartet. Getragen wird dieses prognostizierte Wachstum insbesondere durch die intensivierten Vertriebs- und Marktaktivitäten in Asien, der MENA-Region sowie in Nordamerika. Zusätzliche Impulse werden aus dem neuen Geschäftsfeld der mobilen Energieerzeugung sowie aus der Erweiterung des Geschäfts im Bereich der unbemannten Wasserfahrzeuge erwartet. Darüber hinaus geht der Vorstand davon aus, im Geschäftsjahr 2026 entsprechende M&A-Transaktionen erfolgreich umzusetzen.

Die im Rahmen der strategischen Planung kommunizierte Mittelfristprognose für das Geschäftsjahr 2027 bleibt unverändert bestehen.

Unternehmenspräsentation im Rahmen der 15. Hamburger Investorentage (HIT)

Am 4. Februar 2026 um 12:20 Uhr (MEZ) wird Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, im Rahmen der 15. Hamburger Investorentage (HIT) eine Unternehmenspräsentation halten. Die Registrierung zur virtuellen Teilnahme ist über den nachfolgenden Link möglich:

Steyr Motors – Unternehmenspräsentation 15. Hamburger Investorentage

Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 6. März 2026 veröffentlicht.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

