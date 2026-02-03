Ölpreise weiten Gewinne aus - USA schießen iranische Überwachungsdrohne ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag im US-Handel ihre Gewinne ausgeweitet. Zuvor war bekanntgeworden, dass die Vereinigten Staaten eine iranische Überwachungsdrohne abgeschossen haben. Trotz der angespannten Situation seien die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran weiter geplant, machte US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt klar.

Am Montag waren die Ölpreise von der Aussicht auf Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran deutlich belastet worden. Nun scheinen die geopolitischen Risiken für die ölreiche Region am Persischen Golf wieder höher eingeschätzt zu werden.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 67,60 US-Dollar. Das waren 1,30 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 1,41 Dollar auf 63,55 Dollar./he

