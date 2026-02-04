APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives...

APA ots news: OMV erzielt im Gesamtjahr 2025 ein solides CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,6 Mrd

Wien, 4. Februar 2026 (APA-ots) - - Solider Cashflow aus der  
Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd 

- Starke Bilanz mit niedrigem Leverage-Grad von 14 % 

- Effizienzprogramm trägt mit über EUR 350 Mio positiv zum operativen 
Cashflow bei 

- Fuels mit stärkerem Ergebnisbeitrag aufgrund eines stärkeren 
Marktumfeldes und verbessertem Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC 
Global Trading 

- Erhöhter Ergebnisbeitrag aus Chemicals, vor allem beeinflusst durch 
Borealis Umgliederung und verbesserter Olefin-Referenzmargen 

- Energy mit niedrigerem Ergebnisbeitrag, bedingt durch negative 
Markteffekte 

- Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vorgeschlagen,* 
umfasst reguläre Dividende je Aktie von EUR 3,15 und eine zusätzliche 
Dividende je Aktie von EUR 1,25 

OMV hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt 
gegeben.** Das Unternehmen erzielte ein CCS Operatives Ergebnis vor 
Sondereffekten von EUR 4,6 Milliarden und einen den Aktionären 
zuzurechnenden CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 1,9 
Milliarden. Der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen*** 
beträgt EUR 24,3 Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit 
liegt bei EUR 5,2 Milliarden. Das Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten im Bereich Energy belief sich auf EUR 2,7 Milliarden, 
während sich das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten im 
Geschäftsbereich Fuels auf EUR 1,1 Milliarden erhöhte. Im 
Geschäftsbereich Chemicals wuchs das Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten auf EUR 784 Millionen. Das CCS Ergebnis je Aktie vor 
Sondereffekten betrug EUR 5,94. Mit einer Nettoverschuldung von EUR 
3,6 Milliarden und einem niedrigen Leverage-Grad von 14 Prozent per 
Ende 2025 zeichnet sich OMV durch eine weiterhin sehr solide Bilanz 
aus. 

Der OMV Vorstand schlägt dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung 
eine Gesamtdividende in Höhe von EUR 4,40 je Aktie vor, bestehend aus 
einer regulären Dividende von EUR 3,15 je Aktie sowie einer 
zusätzlichen Dividende von EUR 1,25 je Aktie. OMV steigert somit über 
einen Zeitraum von vier Jahren die reguläre Dividende um mehr als 30 
Prozent. Damit bestätigt OMV eine attraktive Dividendenpolitik und 
schlägt zugleich im vierten Jahr in Folge eine zusätzliche Dividende 
vor. 

Das Effizienzprogramm zeigt einen sehr positiven Effekt auf den 
operativen Cashflow mit über EUR 350 Millionen seit Beginn. Wie 
bereits angekündigt, wird über die gesamte Laufzeit ein positiver 
Beitrag von EUR 500 Millionen bis Ende 2027 erwartet. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO: "OMV hat im 
Geschäftsjahr 2025 in einem sehr herausfordernden Marktumfeld solide 
gewirtschaftet. Wir haben erneut bewiesen, wie robust unser 
integriertes Geschäftsmodell ist. Ein wichtiger strategischer 
Meilenstein ist die weit fortgeschrittene Formierung der Borouge 
Group International, mit der wir, gemeinsam mit unserem langjährigen 
Partner ADNOC, einen globalen Polyolefin-Champion schaffen. Das 
Gasentwicklungsprojekt Neptun Deep, das OMV Petrom in Rumänien 
planmäßig vorantreibt, wird maßgeblich zur Energiesicherheit in 
Europa beitragen. OMV kann damit künftig auf das stärkste 
Gasportfolio in der Unternehmensgeschichte aufbauen. Mit der 
Inbetriebnahme unserer ReOil-Anlage in Schwechat sowie der in Bau 
befindlichen 140 Megawatt-Elektrolyseanlage in Bruck an der Leitha 
haben wir innovative, nachhaltige Initiativen angestoßen. 
Gleichzeitig haben wir einen starken operativen Cashflow in einem 
volatilen Markt erwirtschaftet, der unsere attraktive 
Dividendenpolitik untermauert und uns finanziellen Spielraum für die 
nächsten Schritte in unserer Transformation gibt. OMV entwickelt sich 
konsequent in Richtung eines zukunftsfähigen, integrierten 
Unternehmens für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien." 

Energy 
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten sank 2025 um 29 Prozent auf 
EUR 2,7 Milliarden. Ursächlich dafür waren vor allem negative 
Markteffekte und das Fehlen von positiven Einmaleffekten aus 2024 aus 
dem Gas Marketing & Power Geschäft. Das Exploration & Production (E&P 
) Geschäft wurde durch geringere Ölpreise sowie 
Wechselkursentwicklungen beeinträchtigt. Gestiegene Gaspreise konnten 
dies teilweise kompensieren. Geringere Liftings in Norwegen und die 
fehlenden Verkaufsmengen der veräußerten malaysischen Assets 
beeinflussten das Ergebnis zusätzlich. Ausgeglichen wurde dies 
teilweise durch eine stabile Produktion: Der Produktionsrückgang im 
Jahr 2025 betrug - bereinigt um den Verkauf von SapuraOMV in Malaysia 
- lediglich 2 Prozent. Zusätzlich kompensierend wirkten niedrigere 
Abschreibungen in Neuseeland, höhere Liftings in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und in Libyen sowie deutlich reduzierte operative 
Kosten. 

Fuels 
Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich um 20 
Prozent auf EUR 1,1 Milliarden, getragen von höheren Raffinerie- 
Referenzmargen. 2025 stieg der Auslastungsgrad der europäischen 
Raffinerien geringfügig auf 89 Prozent. Die höhere Auslastung der 
Raffinerie Schwechat im Jahr 2025 kompensierte die negativen Effekte 
sowohl des geplanten Stillstands in Petrobrazi als auch der Coker- 
Reparaturen in Burghausen im Jahr 2025 deutlich. 
Mit 16,4 Millionen Tonnen lagen die Kraftstoff- und sonstigen 
Verkaufsmengen in Europa leicht über dem Niveau des Vorjahres. Das 
Ergebnis des Retail-Geschäfts stieg vor allem aufgrund verbesserter 
Kraftstoffmargen, höherer Verkaufsmengen infolge der Akquisition von 
Tankstellen in Österreich und der Slowakei sowie einer positiven 
Entwicklung des Non-Fuel-Geschäfts. 
Der Beitrag von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading erhöhte sich 
2025 auf EUR 101 Millionen, bedingt vor allem durch höhere Raffinerie 
-Referenzmargen. 

Chemicals 
Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten stieg 2025 um 71 Prozent 
auf EUR 784 Millionen, hauptsächlich infolge der Umgliederung der 
Borealis Gruppe. Zusätzliche Unterstützung kam von verbesserten 
Olefinmargen. 
Der Beitrag des OMV Basischemikaliengeschäfts stieg erheblich, 
hauptsächlich aufgrund verbesserter Olefin-Referenzmargen. Der 
Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und 
Borealis betrieben werden, war mit 82 Prozent um 2 Prozentpunkte 
unter der Vorjahresperiode, lag aber immer noch rund 10 Prozentpunkte 
über dem europäischen Durchschnitt. 

Kennzahlen im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 

Konzern 

- Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen von EUR 24,31 
Mrd, Rückgang um 7 % 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 4,61 Mrd, 
Rückgang um 10 % 

- Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor 
Sondereffekten von EUR 1,94 Mrd, Rückgang um 7 % 

- CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von EUR 5,94, Rückgang um 
7 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital- 
Positionen von EUR 4,49 Mrd, Rückgang um 15 % 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit von EUR 5,2 Mrd, Rückgang um 4 % 

Energy 

- Durchschnittlicher Brent-Preis von USD 69,11/bbl, Rückgang um 14 % 

- Durchschnittlich realisierter Erdgaspreis von EUR 30,31/MWh, 
Anstieg um 21 % 

- Kohlenwasserstoffproduktion von 305 kboe/d, Rückgang um 10 % 

- Produktionskosten von USD 10,6/boe, Anstieg um 7 % 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 2,7 Mrd, Rückgang um 
29 % 

Fuels 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa bei USD 10,10/bbl 

- OMV Raffinerieauslastungsgrad Europa bei 89 %, Anstieg um 2 
Prozentpunkte 

- Kraftstoff- und sonstige Verkaufsmengen Europa von 16,39 Mio t, 
leicht gestiegen 

- CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,1 Mrd, Anstieg 
um 20 % 

Chemicals 

- Ethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 569/t, Anstieg um 13 % 

- Propylen-Referenzmarge Europa bei EUR 445/t, Anstieg um 16 % 

- Polyethylen-Referenzmarge Europa bei EUR 461/t, Anstieg um 7 % 

- Polypropylen-Referenzmarge Europa bei EUR 361/t, Rückgang um 10 % 

- OMV Steamcracker-Auslastungsgrad bei 82 %, Rückgang um 2 
Prozentpunkte 

- Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 784 Mio, Anstieg um 
71 % 

Ausblick 2026 

- Organische Investitionsaufwendungen des OMV Konzerns geplant bei 
rund EUR 3,2 Mrd 

- Durchschnittlicher Brent-Preis bei rund USD 65/bbl erwartet 

- Erwartete Kohlenwasserstoffproduktion von OMV leicht unter 300 
kboe/d - vorausgesetzt die Geschäftstätigkeit in Libyen verläuft ohne 
Einschränkungen 

- Durchschnittlicher realisierter Gaspreis unter EUR 30/MWh 
prognostiziert, bei einer THE-Preisprognose von über EUR 30/MWh 

- OMV Raffinerie-Referenzmarge Europa voraussichtlich bei rund USD 
8/bbl 

- Auslastungsgrad der europäischen Raffinerien über 90 % erwartet 

- Erwarteter Steamcracker-Auslastungsgrad voraussichtlich bei rund 90 
%**** 

Den OMV Konzernbericht 2025 finden Sie hier . 

*Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich der Prüfung durch den 
Aufsichtsrat; vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
Hauptversammlung 2026 
**Die genannten Werte beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2025; als 
Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, die 
Jahreswerte des Vorjahres 
***Am 3. März 2025 haben OMV und ADNOC eine verbindliche Vereinbarung 
über die Zusammenlegung ihrer Anteile an Borealis und Borouge zu 
Borouge Group International unterzeichnet. Folglich wurde die 
Borealis Gruppe, mit Ausnahme der Borouge Beteiligungen, am 3. März 
2025 in die Position "zu Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert 
und als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen. Die 
Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde angepasst, um die 
aufgegebenen Geschäftsbereiche getrennt von den fortgeführten 
Geschäftsbereichen darzustellen. 
****Ab 2026, Cracker-Auslastungsgrad ohne Borealis Cracker 

Über OMV 
Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein nachhaltiges 
Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem integrierten 
Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und Chemikalien. OMV 
strebt an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. 
Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von EUR 24 
Milliarden und beschäftigte rund 22.300 talentierte Mitarbeiter:innen 
weltweit. Zu den strategischen Mehrheitsbeteiligungen von OMV gehören 
Borealis mit 75 Prozent und OMV Petrom mit 51,2 Prozent. OMV Aktien 
werden an der Wiener Börse (OMV) sowie in den USA an der OTCQX ( 
OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere Informationen auf www.omv.com. 

Rückfragehinweis: 
   OMV 
   Dominic Köfner 
   Telefon: 01/404 40-0 
   E-Mail: dominic.koefner@omv.com 
   Website: https://www.omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0006    2026-02-04/07:05
APA

