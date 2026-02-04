Texas Instruments kauft Chipdesigner Silicon Labs für 7,5 Mrd Dollar

Frankfurt, 04. Feb (Reuters) - Texas Instruments stärkt sein Geschäft mit Chips für ⁠die drahtlose ‍Vernetzung durch eine milliardenschwere Übernahme. Der US-Halbleiterkonzern kaufe den Chipdesigner ‌Silicon Laboratories für rund 7,5 Milliarden Dollar, teilte Texas ‍Instruments (TI) am Mittwoch mit. Je Aktie biete TI 231 Dollar. Das entspreche einem Aufschlag von rund 69 Prozent auf den Schlusskurs ‍vom Dienstag. Erste Berichte ⁠über die Gespräche waren am Dienstag kursiert.

Mit der Übernahme will TI seine ‍Position im Markt für das Internet der Dinge ausbauen. ⁠Während Konkurrenten wie Nvidia oder AMD vor allem auf Chips für Künstliche Intelligenz setzen, konzentriert sich ‍TI auf ‌Basistechnologie für Alltagsgeräte wie Smartphones, Autos und medizinische Geräte. Zu den Kunden zählen unter anderem Apple, SpaceX und Ford.

