Arkema: Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8 II of the French commercial code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF-Autorité des Marchés Financiers)
Business Wire · Uhr
Regulatory News:
Arkema (Paris:AKE):
|
Date
|
Total number of shares
|
Total number of Voting Right (including shares held by the Company)
|
Total number of Voting Right (excluding shares held by the Company)
|
January 31, 2026
|
76,060,831
|
95,365,065
|
94,952,297
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260205390323/en/
Arkema
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
SpezialchemiekonzernEvonik kürzt Dividende und kündigt neue Ausschüttungspolitik anheute, 11:22 Uhr · Reuters
Aktien FrankfurtDax weitet Verluste aus - Druck durch schwache Edelmetalle und Bitcoinheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Milliarden-DealHenkel will Spezialbeschichtungsunternehmen Stahl kaufengestern, 08:55 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: Emissionsthema bremst Heidelberg Materials - Chemie beflügeltgestern, 11:35 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese Dax-Aktie hat mittelfristig weiteres Korrekturpotenzialheute, 15:00 Uhr · onvista
85 Prozent Kursverlust seit 2021Paypal: Das sind die Gründe für den langen Abwärtstrendgestern, 16:00 Uhr · onvista