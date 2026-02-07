IRW-News: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals kann zur Sicherung der US-Produktion des kritischen Minerals Titan beitragen

IRW-PRESS: Green Bridge Metals Corp.: Green Bridge Metals kann zur Sicherung der US-Produktion des kritischen Minerals Titan beitragen

Vancouver, Kanada - 6. Februar 2026 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridgeoder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Explorations- und Metallurgieprogramme entwickelt, um das Potenzial hinsichtlich kritischer Mineralien in den Konzessionsgebieten South Contact District, die mit dem Duluth Complex in Minnesota in Verbindung stehen, besser zu verstehen. Diese Konzessionsgebiete enthalten potenzielle kritische Mineralressourcen einschließlich Titan, Kupfer, Nickel, Kobalt, Elemente der Platingruppe und Vanadium sowie Eisen. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2026 zunächst Zeit und Ressourcen für sein Projekt Titac South (Titan, Kupfer und Vanadium) aufgewendet, um dieses Konzessionsgebiet zu einer rentablen heimischen Ressource für die darin enthaltenen kritischen Mineralien zu entwickeln. Die Identifizierung neuer heimischer Quellen für kritische Metalle ist unerlässlich, um die Abhängigkeit der USA von ausländischen Rohstoffquellen zu verringern, die für die nationale Sicherheit und den wirtschaftlichen Erfolg der USA von entscheidender Bedeutung sind.

Hier sind einige wichtige Gründe für die Exploration von Titan in Minnesotas Duluth Complex:

(1) Der Duluth Complex enthält mehr als ein Dutzend Titan-Prospektionsgebiete, die einige der höchstgradigen magmatischen Ilmenit- und Titanomagnetit-Titanmineralisierungen in Nordamerika enthalten (Abbildung 1)1, 2;

(2) Die Titan-Prospektionsgebiete im Duluth Complex scheinen insgesamt noch nicht ausreichend erkundet zu sein;

(3) Die Titanmineralisierung im Duluth Complex befindet sich in einem Gebiet mit Infrastruktureinrichtungen, hochqualifizierten Arbeitskräften, etablierten Explorations- und Bergbauvorschriften sowie Zugang zu umfangreichen historischen Explorationsaufzeichnungen und Bohrkernen;

(4) Pilotstudien zur hydrometallurgischen Aufbereitung einer Titanlagerstätte im Duluth Complex (d. h. die Lagerstätte Longnose) deuten darauf hin, dass aus diesen Ressourcen Titan- und Eisenprodukte hergestellt werden können, wobei relativ inerte Abfallprodukte anfallen sollten1, 2;

(5) Zusammen mit den Titan-Prospektionsgebieten wurde eine Mineralisierung mit Kupfer, Nickel und Elementen der Platingruppe identifiziert, die weiterer Untersuchungen bedarf (siehe Pressemitteilung vom 21. Februar 2025, die auf SEDAR+ eingesehen werden kann); und

(6) Die erfolgreiche Entwicklung der Titanressourcen in Minnesota erfordert weitere Explorationsarbeiten, Charakterisierungen, metallurgische Studien, wirtschaftliche Analysen und die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der gesellschaftlichen Akzeptanz für den Betrieb in diesem Bundesstaat.

David Suda, President und CEO, erklärte: Seit mehr als 140 Jahren fördert Minnesota Mineralressourcen, die für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung sind. Als aufstrebendes Mineralgebiet mit vielfältigen Ressourcen hat der Duluth Complex das Potenzial, die Abhängigkeit der USA von ausländischen Quellen für mehrere kritische Mineralien erheblich zu verringern. Dazu gehört auch Titan, das mit der Weiterentwicklung der Industrie-, Medizin-, Energie- und Verteidigungstechnologien immer vielfältigere Verwendungszwecke findet. Die Exploration im Zusammenhang mit der South Contact Zone von Green Bridge Metals, die an die Mesabi Range, das größte Eisenerzabbaugebiet der Vereinigten Staaten, angrenzt, reduziert viele Risiken, die mit der Exploration und Erschließung in abgelegenen, unerschlossenen Gebieten verbunden sind, darunter betriebliche, finanzielle/wirtschaftliche, rechtliche/politische/soziale, gesundheitliche/sicherheitstechnische und ökologische Risiken. Das für Anfang 2026 geplante Explorationsprogramm bietet Green Bridge eine neue Gelegenheit, den Gesamtwert von Titac zu ermitteln, Technologien zu erkunden, die die Ressource optimieren, um hochwertige Produkte herzustellen und gleichzeitig Abfall und Umweltauswirkungen zu minimieren, und dabei in Übereinstimmung mit den strengen Bergbaugesetzen und den hohen ökologischen und sozialen Werten von Minnesota zu handeln.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George Hudak, Ph.D., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Hudak ist ein unabhängiger Berater des Unternehmens.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82898/02062026_GRBM_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Geologische Karte südlichen Basalkontaktes des Duluth Complex mit bekannten Titandioxid- (gelbe Polygone) und Kupfer-Nickel-Vorkommen (rote Polygone).

Darüber hinaus gibt das Unternehmen eine Korrektur der Anzahl der Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) bekannt, die in seiner Pressemitteilung vom 3. Februar 2026 mit dem Titel Green Bridge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 4 Millionen C$ (die ursprüngliche Pressemitteilung) veröffentlicht wurde. In der ursprünglichen Pressemitteilung wurde fälschlicherweise angegeben, dass im Zusammenhang mit dem Angebot (wie in der ursprünglichen Pressemitteilung definiert) 855.833 Vermittler-Warrants gewährt wurden. Korrekt ist, dass im Zusammenhang mit dem Angebot 955.833 Vermittler-Warrants gewährt wurden. Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Korrektur ändert nichts an den übrigen Informationen, die in der ursprünglichen Pressemitteilung veröffentlicht wurden.

Quellennachweis

1 Milnar, M. Et. al. 2017. Pilot-Scale Demonstration of Ilmenite Processing Technology(NRRI/TR-2017/25). Natural Resources and Research Institute, University of Minnesota Duluth. Process Research Ortech (PRO). 24. Mai 2017.

2 Hudak, G., et.al. 2021. Continuous Pilot-Scale Demonstration of Ilmenite Processing Technology(NRRI/TR-2021/19). Natural Resources and Research Institute, University of Minnesota Duluth. Process Research Ortech (PRO). Mai 2021

Über Green Bridge Metals Corporation

Green Bridge Metals Corporation ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Projekten mit reichen Vorkommen an kritischen Mineralien und die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten entlang des South Contact District im Duluth Complex nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Kupfer-, Nickel- und Titansystemen in einer stabilen, bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften.

FÜR GREEN BRIDGE METALS

David Suda

President und Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928.3101

E-Mail: investors@greenbridgemetals.com

Suite 800, 1199 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia, V6E 3T5

www.greenbridgemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und umfassen unter anderem Aussagen über die Explorationsaktivitäten des Unternehmens, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Studien und die Weiterentwicklung von Möglichkeiten im Zusammenhang mit Titan. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erteilung von Genehmigungen, behördlichen Genehmigungen, Marktbedingungen, Rohstoffpreisen und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

