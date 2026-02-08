EQS-News: DeFi Technologies und Valour kooperieren mit MERGE und richten das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo aus

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Vereinbarung

DeFi Technologies und Valour kooperieren mit MERGE und richten das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo aus



08.02.2026 / 05:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DeFi Technologies und Valour haben sich mit MERGE zusammengetan und werden am 16. März 2026 das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo im Rahmen einer der führenden Krypto- und Fintech-Konferenzen Lateinamerikas ausrichten.

Das Programm von São Paulo umfasst drei zentrale Programmpunkte an bedeutenden Veranstaltungsorten: das kuratierte Symposium (16. März), ein ausschließlich auf Einladung zugängliches institutionelles Treffen im Theatro Municipal (17. März) und die Hauptkonferenz MERGE im WTC São Paulo (18.–19. März), bei der auch DeFi/Valour auf der Hauptbühne zu sehen sind.

Die Veranstaltung baut auf der im Dezember 2025 erfolgten Expansion von Valour nach Brasilien auf, einschließlich B3-notierter ETPs und DEFT31 BDRs, und unterstreicht das langfristige Engagement für brasilianische und lateinamerikanische institutionelle Anleger, wobei eine weitere Zusammenarbeit für MERGE Madrid im Oktober 2026 geplant ist.

TORONTO, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") überbrückt, gibt eine strategische Partnerschaft mit MERGE bekannt, einer der führenden Konferenzen Lateinamerikas an der Schnittstelle von Krypto, Fintech und finanzieller Innovation. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird DeFi Technologies am 16. März 2026 das DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo ausrichten.

DeFi Technologies Logo

MERGE erwartet mehr als 5000 Teilnehmer, bietet vier Bühnen mit über 300 Referenten und bringt Führungskräfte aus dem gesamten Krypto- sowie Fintech-Ökosystem zusammen, darunter Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger und Finanzinstitute. Die Konferenz wird in englischer sowie in portugiesischer Sprache abgehalten und zieht ein starkes internationales Publikum aus Lateinamerika, Europa und den Vereinigten Staaten an.

Das DeFi Technologies Insights Symposium ist eine hochwertige Reihe von Präsenzveranstaltungen und beleuchtet die Auswirkungen digitaler Vermögenswerte, realer Vermögenswerte (RWA), Blockchain, Quantentechnologien sowie künstlicher Intelligenz auf Privat-, institutionelle und staatliche Märkte. Die Ausgabe in São Paulo wird sich mit der praktischen Umsetzung, der Marktinfrastruktur, der regulatorischen Entwicklung und der Investitionsinnovation befassen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf grenzüberschreitenden Möglichkeiten liegt.

Die Partnerschaft erstreckt sich über mehrere zentrale Programmpunkte während der MERGE-Woche in São Paulo:

16. März 2026: Das DeFi Technologies Insights Symposium, ein kuratiertes Forum innerhalb von MERGE, das globale Entscheidungsträger und Innovatoren zusammenbringt, um zu erörtern, wie neue Technologien das moderne Finanzwesen verändern.

17. März 2026: Der MERGE Institutional Summit, ein ausschließlich auf Einladung zugängliches institutionelles Treffen für 400 Gäste im Theatro Municipal de São Paulo mit Fokus auf einen Dialog auf Führungsebene zwischen Finanzinstituten, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern.

18.–19. März 2026: Die Hauptkonferenz MERGE im World Trade Center São Paulo mit 5000 Teilnehmern an zwei Tagen Programm und Networking.

Im Rahmen der Partnerschaft werden Führungskräfte von DeFi Technologies und Valour am 18. März zudem auf der Hauptbühne von MERGE im World Trade Center São Paulo sprechen und sich in einer hochrangigen Diskussion mit globalen Branchenführern zur Entwicklung dezentraler Finanzen, zur institutionellen Einführung digitaler Vermögenswerte sowie zur Annäherung traditioneller Kapitalmärkte an On-Chain-Infrastrukturen austauschen. Ihr Beitrag wird die Führungsrolle der Gruppe in den Bereichen regulierte digitale Anlageprodukte, Marktinfrastruktur und grenzüberschreitende Kapitalmärkte unterstreichen.

Brasilien ist sowohl für DeFi Technologies als auch für Valour ein Kernmarkt, was die wachsende Bedeutung des Landes für die globalen Kapitalmärkte und die Einführung digitaler Vermögenswerte widerspiegelt. Im Dezember 2025 expandierte Valour nach Brasilien und brachte eine Reihe digitaler Vermögenswerte als ETPs an der Börse B3 auf den Markt. Ergänzend wurden Brazilian Depositary Receipts (BDRs) eingeführt, die die börsennotierten Aktien von DeFi Technologies abbilden. Zum Produktangebot gehören DEFT31, BDRs, die die an der Nasdaq gelisteten DEFT-Aktien von DeFi Technologies repräsentieren, BTCV (Valour Bitcoin), ETHV (Valour Ethereum), XRPV (Valour Ripple), VSOL (Valour Solana) sowie VSUI (Valour Sui). Diese Produkte ermöglichen brasilianischen Anlegern einen in brasilianischen Real denominierten, lokal gelisteten Zugang sowohl zu den Aktien von DeFi Technologies als auch zu führenden digitalen Vermögenswerten über dieselbe Broker- und Verwahrinfrastruktur, die auch für Aktien und ETFs genutzt wird.

Die Expansion nach Brasilien ist ein bedeutender Meilenstein für Valour, denn sie stellt den ersten Markteintritt außerhalb Europas dar und bildet die Grundlage für ein breiteres Wachstum in ganz Lateinamerika. Die Ausrichtung des DeFi Technologies Insights Symposiums in São Paulo baut auf dieser Dynamik auf und unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Einbindung brasilianischer institutioneller Anleger, Regulierungsbehörden sowie Marktteilnehmer.

„Die Partnerschaft mit MERGE und die Durchführung des DeFi Technologies Insights Symposium in São Paulo sind ein bedeutender Schritt beim Ausbau unserer Präsenz in einem der weltweit wichtigsten Märkte für digitale Vermögenswerte", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies und Leiter für Wachstum bei Valour. „Brasilien entwickelt sich rasch zu einem zentralen Knotenpunkt, an dem institutionelles Kapital, regulatorische Klarheit und Marktinfrastruktur zusammenkommen. Unser Ziel ist es, den Dialog mit Beratern, Institutionen und Marktteilnehmern zu vertiefen, das Verständnis für regulierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu stärken und diese Dynamik in nachhaltiges Interesse sowie Mittelzuflüsse für die strukturierten, lokal zugänglichen Produkte von Valour zu überführen."

Die Zusammenarbeit mit MERGE geht über São Paulo hinaus und ist Ausdruck einer umfassenderen strategischen Partnerschaft im Rahmen der internationalen Veranstaltungsplattform von MERGE. DeFi Technologies und Valour werden dieses Engagement bei MERGE Madrid im Oktober 2026 fortsetzen und damit ihren langfristigen Einsatz für die Förderung des institutionellen Dialogs, der Marktbildung und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa und Lateinamerika bekräftigen.

Durch diese erweiterte Partnerschaft mit MERGE wollen DeFi Technologies und Valour die Zusammenarbeit zwischen dem traditionellen Finanzwesen und dezentralen Technologien fördern, die institutionelle Wissensvermittlung unterstützen sowie zur weiteren Entwicklung der globalen Märkte für digitale Vermögenswerte beitragen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bittevalour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der umfassende Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem kommerzielle Kooperationen mit MERGE, das allgemeine Vertrauen von Investoren in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld im Hinblick auf Wachstum und Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2888539/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_and_Valour_Partner_with.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-und-valour-kooperieren-mit-merge-und-richten-das-defi-technologies-insights-symposium-in-sao-paulo-aus-302681958.html

08.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2272976 08.02.2026 CET/CEST