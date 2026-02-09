Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.02.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Amkor Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Bakkafrost
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Banca Monte dei Paschi di Siena
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Becton Dickinson and Co.
|Bericht 1. Quartal 2026
|DBS Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fujikura
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kawasaki Heavy Industries
|Bericht 3. Quartal 2025
|Kyndryl Holdings
|Bericht 3. Quartal 2026
|monday.com
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|ON Semiconductor
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Pagaya Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Silvercorp Metals
|Bericht 3. Quartal 2026
|SoftBank
|Bericht 3. Quartal 2025
|Sumitomo Metal Mining
|Bericht 3. Quartal 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
