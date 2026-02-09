Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 09.02.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenInfrastruktur

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 09. Februar 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Artikel teilen:
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Amkor TechnologyBericht Geschäftsjahr 2025
APOLLO GLOBAL MANAGEMENTBericht Geschäftsjahr 2025
BakkafrostBericht Geschäftsjahr 2025
Banca Monte dei Paschi di SienaBericht Geschäftsjahr 2025
Becton Dickinson and Co.Bericht 1. Quartal 2026
DBS GroupBericht Geschäftsjahr 2025
FujikuraBericht 3. Quartal 2025
Kawasaki Heavy IndustriesBericht 3. Quartal 2025
Kyndryl HoldingsBericht 3. Quartal 2026
monday.comBericht Geschäftsjahr 2025
ON SemiconductorBericht Geschäftsjahr 2025
Pagaya TechnologiesBericht Geschäftsjahr 2025
Silvercorp MetalsBericht 3. Quartal 2026
SoftBankBericht 3. Quartal 2025
Sumitomo Metal MiningBericht 3. Quartal 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Das könnte dich auch interessieren

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.202605. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 06.02.202606. Feb. · onvista
Dividendenkalender heute, 06.02.2026
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.202604. Feb. · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 04.02.2026
Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 04.02.202604. Feb. · onvista
Dividendenkalender heute, 04.02.2026
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News