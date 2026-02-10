ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari von 415 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach dem vierten Quartal des Sportwagenbauers ist Tom Narayan noch mehr davon überzeugt, dass die Italiener die Ziele für 2030 übertreffen können. Dies schrieb er am Dienstag nach dem Quartalsbericht aus Maranello./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 13:55 / EST

