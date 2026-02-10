Trading-Chance AUD/USD: Long-Setup bis Monatsende

Der Charakter der Märkte

Wer glaubt, er könne mit ein- und derselben Handelstechnik sämtliche Märkte handeln, ist gewaltig auf dem Holzweg. Tatsächlich verhalten sich die Märkte doch sehr unterschiedlich. Während einige wenige Märkte dazu neigen, innerhalb eines Monats immer wieder Trends auszubilden, sind andere klassische Mean Reverse Märkte, sprich: sie laufen ein Stück weg von der Monatseröffnung in eine Richtung, brechen dann aber die Bewegung ab und kehren an den Ausgangspunkt zurück oder zumindest in dessen Richtung. In unserem Research haben wir statistisch den Realbody-Anteil von Monatskerzen gemessen. Der Realbody ist die Spanne vom Eröffnungs- zum Schlusskurs eines Monats. Je größer dessen prozentualer Anteil, desto besser eignet sich der Markt für aktiven Trendhandel im kurzfristigen Bereich.

Besonders trendstabil innerhalb eines Monats sind beispielsweise die 10yr T-Notes. Aus dem Lager der Währungen sticht ein Markt ganz klar hervor: der Australische Dollar (AUD).

Quelle: www.realmoneytrader.com

Warum der Australische Dollar und auch der Kanaische Dollar viel trendstärker sind, als andere Währungen, liegt darin begründet, dass es Rohstoff-Währungen sind, die an den Hedging-Zyklus der kommerziellen Marktteilnehmer gekoppelt sind. Diese agieren ausdauernder und in vielen Tranchen, wohingegen private Händler eine Position eröffnen und damit fertig sind.

Die Strategie: Trendjumper

Die trendstarken Märkte schlagen in jenen Monaten, in denen sie einen Trend ausbilden, diesen vergleichsweise früh ein. Entsprechend bekommen wir dort nach wenigen Handelssitzungen eine Richtung angezeigt, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für den restlichen Monat Bestand hat. Im Australischen Dollar liegt für den Monat Februar ein Signal Long vor, welches seit gestern aktiv ist. Die aktuelle Konsolidierung kann dazu genutzt werden, um in dieses aktive Signal einzusteigen und die Position, so der Stop-Loss nicht vorher greifen sollte, zum Monatsende glattzustellen.

In der Original-Strategie wird pyramidisiert, wodurch sich auch eine sehr stabile und stetige Kapitalkurve ergibt. Wir wollen es an dieser Stelle einfach halten und stellen die einfache Trading-Chance vor, bei der zum Monatsende die Position glattgestellt wird, ohne dass Zukäufe vorgenommen werden.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Was ist pyramidisieren?

Dennoch wollen wir ganz kurz das Konzept des Pyramidisierens erklären. Wir verwende es ausschließlich in den wenigen Märkten, die saubere Trends ausbilden, wenn es innerhalb eines Monats Trends gibt. Beim Pyramidisieren kauft man im Gewinn zu, staffelt dabei 3-2-1, sprich: die erste Tranche (beim eigentlichen Signal) ist mit drei Einheiten besetzt, der erste Zukauf mit zwei und der letzte mit einer Einheit. Bei jedem Zukauf wird der Stop-Loss dabei angehoben, so dass die Gesamtposition (inklusive des oder der Zukäufe) nicht mehr, als das Ursprungs-Risiko hat.

Fazit

Der Australische Dollar ist Trend-King im Bereich der Währungen. Aktuell hat er ein frisches Long-Signal für den Februar, welches seit gestern (Handelsbeginn) aktiv ist. Die Position wird relativ eng besichert und zum Monatsende glattgestellt, sofern der Stop-Loss nicht vorher gegriffen haben sollte. Um an einer möglichen Fortsetzung des eingeschlagenen Trends partizipieren zu können, haben wir für Sie ein geeignetes Produkt ausgesucht. Nachfolgend stellen wir es Ihnen vor.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 0,6809 USD. Bei einem aktuellen Preis von 0,707 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 25,4. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet BY2DA7.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf AUD/USD

Basiswert AUD/USD WKN BY2DA7 ISIN DE000BY2DA71 Basispreis 0,6809 USD K.O.-Schwelle 0,6809 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 25,4 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

