ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktiegestern, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis