EQS-DD: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Dr. Torsten Derr, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.02.2026 / 11:32 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Torsten
|Nachname(n):
|Derr
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900TU48UE99NHEY88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3ENQ51
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,70 EUR
|8.635,00 EUR
|15,72 EUR
|6.067,92 EUR
|15,72 EUR
|4.716,00 EUR
|15,72 EUR
|7.828,56 EUR
|15,72 EUR
|43.450,08 EUR
|15,72 EUR
|4.590,24 EUR
|15,74 EUR
|4.722,00 EUR
|15,74 EUR
|1.290,68 EUR
|15,74 EUR
|8.499,60 EUR
|15,74 EUR
|7.775,56 EUR
|15,76 EUR
|4.806,80 EUR
|15,76 EUR
|7.706,64 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,7270 EUR
|110.089,0800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA
|Hattenbergstraße 10
|55122 Mainz
|Deutschland
|Internet:
|https://ir.schott-pharma.com/
