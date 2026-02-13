Dax Chartanalyse 13.02.2026

Dax mit Fehlausbruch auf der Oberseite

onvista · Uhr
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00025.500
Dax-Unterstützung24.75024.600

Dax-Rückblick:

Der Xetra-Dax brach gestern Vormittag recht dynamisch über die mehrwöchige Widerstandszone im Bereich 25.000/050 Punkte aus und stieg in den Bereich um 25.200 Punkte. Damit hatte der Index gute Chancen für einen Anstieg in Richtung des bisherigen Allzeithochs knapp oberhalb von 25.500 Punkten.

Kurz vor Handelsschluss am späten Nachmittag gab der Index dann allerdings innerhalb von weniger als 90 Minuten um gut 400 Punkte nach und fiel dynamisch in die alte Handelsspanne zurück. Der Ausbruch auf der Oberseite vom Vormittag entpuppte sich somit als klassische "Bullenfalle".

Dax-Ausblick: 

Nach dem heftigen Kursrutsch am gestrigen Nachmittag ist zunächst einmal mit Stabilisierungsversuchen der Käuferseite zu rechnen - kurzfristig hat der Index sogar Erholungspotenzial Richtung 24.950 bis 25.000 Punkte.

Durch den Rückfall in die alte Handelsspanne ist nun jedoch auch der Widerstand im Bereich um 25.000/050 Punkten wieder reaktiviert worden. So lange diese Zone nicht wieder entscheidend zurückerobert werden kann ist für die kommenden Handelstage tendenziell ein erneuter Rücksetzer in den mittleren Bereich der jüngsten Handelsspanne einzuplanen - potenziell deutlich tiefer. Am Nachmittag sind die US-Konsumentenpreise zu beachten. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
