EQS-News: EUROPÄISCHE KOMMISSION GENEHMIGT UPLIZNA® VON AMGEN FÜR GENERALISIERTE MYASTHENIA GRAVIS

Erste und einzige CD19-gerichtete Therapie in Europa für Erwachsene mit Anti-AChR+ und Anti-MuSK+ gMG zugelassen

UPLIZNA zeigt dauerhafte Krankheitskontrolle bei Verabreichung zweimal jährlich*

THOUSAND OAKS, Kalifornien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Amgen (NASDAQ:AMGN) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EC) UPLIZNA® (Inebilizumab) als Zusatzbehandlung zur Standardtherapie für Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis (gMG) zugelassen hat, die Anti-Acetylcholin-Rezeptor (AChR) oder Anti-Muskel-spezifische Tyrosinkinase (MuSK) Antikörper positiv sind. Die Zulassung bietet Patienten eine neue, zielgerichtete Behandlungsmöglichkeit mit dem Potenzial für eine langfristige Krankheitskontrolle durch eine Erhaltungsdosis zweimal jährlich nach zwei anfänglichen Aufsättigungsdosen.

Die generalisierte Myasthenia gravis ist eine seltene, unvorhersehbare, chronische, durch B-Zellen vermittelte Autoimmunerkrankung, die zu schwankender Muskelschwäche führt und die Lebensqualität beeinträchtigen kann.1–3 Sie ist eine Unterform der Myasthenia gravis (MG), von der schätzungsweise 56 000 bis 123 000 Menschen in Europa betroffen sind.4

„Diese Zulassung stellt einen wichtigen Fortschritt für Erwachsene mit gMG in Europa dar. Sie hilft, stark belastende Symptome zu lindern, und kann, sofern klinisch angemessen, die langfristige Anwendung von Steroiden verringern", sagte Cesar Sanz Rodriguez, Bereichsleiter für Medical Affairs bei Amgen. „Mit der komfortablen Verabreichung zweimal jährlich sowie der anhaltenden Wirksamkeit bei Menschen mit anti-AChR- und anti-MuSK-Antikörper-positiver gMG bietet UPLIZNA einen neuen, in seiner Klasse erstmaligen Ansatz für die Behandlung dieser komplexen Erkrankung."

Die EG-Zulassung stützt sich auf die Daten der Studie „Myasthenia Gravis Inebilizumab (MINT)", der größten Phase-3-Studie zu einem Biologikum, in die sowohl AChR+- als auch MuSK+-Patienten eingeschlossen wurden, und zugleich um die erste Studie, in der erfolgreich ein strukturiertes Protokoll zur schrittweisen Reduzierung von Steroiden integriert wurde. Patienten, die zu Beginn Steroide erhielten, begannen in Woche 4 mit der schrittweisen Reduzierung mit dem Ziel, bis Woche 24 eine Prednison-Dosis von 5 mg pro Tag zu erreichen. In Woche 26 hatten 87,4 % der Patienten, die UPLIZNA einnahmen, und 84,6 % der Patienten, die ein Placebo erhielten, ihre Steroiddosis auf 5 mg oder weniger pro Tag reduziert.5

„UPLIZNA bietet einen neuen Ansatz zur Behandlung von gMG, indem es selektiv CD19-positive B-Zellen gezielt angreift, die eine Schlüsselrolle in der Krankheitsentstehung spielen", sagte John Vissing, MD, DMSci, Professor für Neurologie und Direktor des Copenhagen Neuromuscular Center am Rigshospitalet der Universität Kopenhagen. „Die Zulassung bietet sowohl Behandelnden als auch Patienten eine wertvolle neue Behandlungsoption mit dem Potenzial für langfristige Wirksamkeit und trägt zugleich den Herausforderungen einer langfristigen Steroidexposition Rechnung."

Die Zulassung für gMG baut auf der nachgewiesenen Wirksamkeit von UPLIZNA bei seltenen Autoimmunerkrankungen auf, einschließlich der EG-Zulassung vom November 2025 als erste und einzige Behandlung für Erwachsene mit aktiver Immunglobulin-G4-verwandter Krankheit (IgG4-RD),6 einer chronischen und schwächenden immunvermittelten Entzündung, die mehrere Organe betreffen kann.7,8 UPLIZNA wurde zuvor auch als Monotherapie für erwachsene Patienten mit Neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD) zugelassen, die Anti-Aquaporin-4-Immunglobulin G (AQP4-IgG) seropositiv sind.6

UPLIZNA hat Zulassungen für mehrere Indikationen erhalten, unter anderem von der U.S. Food and Drug Administration, Health Canada und der brasilianischen Gesundheitsbehörde (ANVISA).

Informationen zur MINT-Studie

MINT ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Parallelgruppenstudie (NCT04524273) zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von UPLIZNA bei Erwachsenen mit gMG. An der Studie nahmen 238 Erwachsene mit gMG teil, darunter 190 Patienten mit AChR+ und 48 Patienten mit MuSK+.5

Zu den Einschlusskriterien beim Screening sowie bei der Randomisierung gehörten eine Klassifikation gemäß der Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA) als Erkrankung der Stufen II, III oder IV, ein MG-ADL-Score zwischen 6 und 10, wobei mehr als 50 % dieses Scores auf nicht okulare Kriterien entfallen mussten, oder ein MG-ADL-Score von mindestens 11 sowie ein Quantitative-Myasthenia-gravis-(QMG)-Score von mindestens 11.5 Die Teilnehmenden mussten zum Zeitpunkt der Randomisierung eine stabile Dosis von Steroiden und/oder eine nicht steroidale immunsuppressive Therapie (oder beides) erhalten haben.5

Der primäre Endpunkt war die Veränderung des MG-ADL-Scores in Woche 26 in der gesamten Studienpopulation gegenüber dem Ausgangswert.5 Zu den wichtigsten sekundären Endpunkten gehörten die Veränderung des QMG-Scores gegenüber dem Ausgangswert in der kombinierten Studienpopulation, die Veränderung des MG-ADL-Scores gegenüber dem Ausgangswert in Woche 26 für die AChR+-Kohorte und separat für die MuSK+-Kohorte sowie die Veränderung des QMG-Scores gegenüber dem Ausgangswert in Woche 26 für die AChR+-Kohorte und separat für die MuSK+-Kohorte.5 MINT beinhaltet außerdem einen optionalen dreijährigen offenen Behandlungszeitraum.

Zu den wichtigsten Ergebnissen aus MINT zählen5:

Primärer Endpunkt:

Ein Unterschied von 1,9 Punkten im MG-ADL-Score für UPLIZNA (−4,2) im Vergleich zu Placebo (−2,2) in Woche 26 (p<0,0001) für die gesamte Studienpopulation.

Wichtige sekundäre Endpunkte:

Ein Unterschied von 2,5 Punkten im QMG-Score für UPLIZNA (−4,8) im Vergleich zu Placebo (−2,3) in Woche 26 (p=0,0002) für die kombinierte behandelte Population.

Ein Unterschied von 1,8 Punkten im MG-ADL-Score für UPLIZNA (−4,2) im Vergleich zu Placebo (−2,4) (p=0,0015) in Woche 26 für die AChR+ Population.

Ein Unterschied von 2,5 Punkten im QMG-Score für UPLIZNA (−4,4) im Vergleich zu Placebo (−2,0) (p=0,0011) in Woche 26 für die AChR+ Population.

Ein Unterschied von 2,2 Punkten im MG-ADL-Score für UPLIZNA (−3,9) im Vergleich zu Placebo (−1,7) (p=0,0297) in Woche 26 für die MuSK+-Population.

Ein Unterschied von 2,3 Punkten im QMG-Score für UPLIZNA (−5,2) im Vergleich zu Placebo (−3,0) (p=0,1326) in Woche 26 für die MuSK+ Population; dieser Unterschied war statistisch nicht signifikant.

Zusätzliche explorative Endpunkte:

Ein Unterschied von 2,8 Punkten (95 % CI: −3,9 bis −1,7) im MG-ADL-Score für UPLIZNA (−4,7) im Vergleich zu Placebo (−1,9) in Woche 52 in der AChR+-Population.

Ein Unterschied von 4,3 Punkten (95 % CI: −5,9 bis −2,8) im QMG-Score für UPLIZNA (−5,8) im Vergleich zu Placebo (−1,4) in Woche 52 für die AChR+ Population.

87,4 % der UPLIZNA-Patienten und 84,6 % der Patienten, die ein Placebo erhielten, reduzierten ihre Steroiddosis bis Woche 26 auf 5 mg oder weniger pro Tag.

MG-ADL-Skala zur Bewertung der Auswirkungen von gMG auf die Alltagsfunktionen in Bezug auf acht Anzeichen oder Symptome, die bei gMG typischerweise betroffen sind. Jedes Kriterium wird auf einer 4-Punkte-Skala bewertet, wobei ein Wert von 0 für eine normale Funktion und ein Wert von 3 für den Verlust der Fähigkeit zur Ausübung dieser Funktion steht. Der MG-ADL-Gesamtwert reicht von 0 bis 24, wobei höhere Werte eine stärkere Beeinträchtigung anzeigen.

Der QMG-Score ist ein 13 Kriterien umfassendes kategoriales Bewertungssystem, das die Beeinträchtigung durch die Krankheit quantitativ misst, indem es hauptsächlich die Muskelschwäche bewertet. Jedes Kriterium wird auf einer 4-Punkte-Skala bewertet, wobei ein Wert von 0 keine Beeinträchtigung durch Muskelschwäche und ein Wert von 3 eine schwere Beeinträchtigung durch Muskelschwäche darstellt. Die mögliche Gesamtpunktzahl reicht von 0 bis 39, wobei höhere Punktzahlen eine stärkere Beeinträchtigung anzeigen.

Informationen zur Generalisierten Myasthenia gravis (gMG)

Generalisierte Myasthenia gravis (gMG) ist eine seltene, chronische, durch B-Zellen vermittelte Autoimmunerkrankung mit Beeinträchtigung neuromuskulärer Kommunikation und die zu Muskelschwäche, Atembeschwerden, Schluckbeschwerden sowie Sprach- und Sehstörungen führen kann.1–3

Etwa 85 % der Patienten mit Myasthenia gravis haben die generalisierte Form oder gMG.9,10 Prävalenz und Inzidenz von gMG nehmen weltweit zu.10 In Europa gibt es schätzungsweise 56 000 bis 123 000 Menschen mit Myasthenia gravis, wobei die Prävalenzraten in den verschiedenen Ländern erheblich variieren.4 Etwa 85 % der Patienten mit Myasthenia gravis haben nachweisbare Antikörper gegen AChR und etwa 7 % verfügen über nachweisbare Antikörper gegen MuSK.11 Die weltweite Prävalenz wird auf 2 bis 36 Fälle pro 100 000 geschätzt.4 Die Krankheit tritt häufiger bei jungen Frauen (im Alter von 20 bis 30 Jahren) und Männern im Alter von 50 Jahren und älter auf.4,10

B-Zellen spielen eine zentrale Rolle in der Pathogenese der gMG. Es wird angenommen, dass die Krankheit in erster Linie durch pathogene CD19+ Plasmablasten und Plasmazellen ausgelöst wird, die sich gegen kritische Proteine in der neuromuskulären Verbindung richten.1-3

Informationen zu UPLIZNA® (Inebilizumab)

UPLIZNA ist ein humanisierter monoklonaler Antikörper (mAb), der eine gezielte und anhaltende Depletion von Schlüsselzellen bewirkt, die zum zugrunde liegenden Krankheitsprozess beitragen (autoantikörperproduzierende CD19+-B-Zellen, einschließlich Plasmablasten und einiger Plasmazellen). Der genaue Mechanismus, durch den UPLIZNA seine therapeutische Wirkung entfaltet, ist unbekannt. Nach zwei anfänglichen Infusionen benötigen die Patienten alle sechs Monate eine Erhaltungsdosis von UPLIZNA.

Informationen zu Amgen

Amgen erforscht, entwickelt, produziert und liefert innovative Medikamente zur Bekämpfung einiger der schwersten Krankheiten der Welt. Amgen nutzt das Beste aus Biologie und Technologie und erreicht mit seinen Medikamenten Millionen von Patienten.

Vor mehr als 45 Jahren trug Amgen an seinem US-Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien, zur Gründung der Biotechnologiebranche bei und ist nach wie vor führend in der Innovation, indem es Technologien sowie humangenetische Daten nutzt, um über das heute Bekannte hinauszugehen. Amgen entwickelt eine breite und tiefe Pipeline und ein Portfolio von Medikamenten zur Behandlung von Krebs, Herzkrankheiten, Entzündungen, seltenen Krankheiten sowie Fettleibigkeit und mit Fettleibigkeit verbundenen Krankheiten.

Amgen wird regelmäßig ausgezeichnet für Innovation sowie Unternehmenskultur, unter anderem durch Ehrungen von Fast Company und Forbes. Amgen gehört zu den 30 Unternehmen, die den Dow Jones Industrial Average® bilden, und ist auch Teil des Nasdaq-100-Index®, der die größten und innovativsten nicht-finanziellen Unternehmen umfasst, die an der Nasdaq-Börse nach Marktkapitalisierung notiert sind.

Weitere Informationen finden Sie auf Amgen.com und folgen Sie Amgen auf X, LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und Threads.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Amgen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen von Amgen beruhen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden könnten. Dazu zählen unter anderem Aussagen über Ergebnis, Nutzen sowie Synergien aus Kooperationen oder potenziellen Kooperationen mit anderen Unternehmen (einschließlich BeOne Medicines Ltd. oder Kyowa Kirin Co., Ltd.), die Leistung von Otezla® (Apremilast), unsere Übernahmen von ChemoCentryx, Inc., Dark Blue Therapeutics, Ltd. oder Horizon Therapeutics plc (einschließlich der erwarteten Entwicklung und des Ausblicks für das Geschäft von Horizon, die Leistung sowie Chancen und etwaiger strategischer Vorteile, Synergien oder Chancen, die infolge einer solchen Übernahme erwartet werden) sowie Schätzungen zu Umsätzen, Betriebsmargen, Investitionsausgaben, liquiden Mitteln, weiteren Finanzkennzahlen, erwarteten rechtlichen, schiedsgerichtlichen, politischen, regulatorischen oder klinischen Ergebnissen oder Vorgehensweisen, Verhaltensmustern oder Praktiken von Kunden und Verordnenden, Erstattungsaktivitäten und Ergebnissen, Auswirkungen von Pandemien oder anderen weit verbreiteten Gesundheitsproblemen auf unser Geschäft, Ergebnisse, Fortschritte sowie sonstigen derartigen Schätzungen und Ergebnissen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, einschließlich der nachstehend erläuterten Risiken und der Risiken, die ausführlicher in den von Amgen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichten beschrieben sind, darunter unser jüngster Jahresbericht auf Form 10-K sowie alle nachfolgenden regelmäßigen Berichte auf Form 10-Q und aktuellen Berichte auf Form 8-K. Sofern nicht anders angegeben, stellt Amgen diese Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die wir prognostizieren. Unsere Ergebnisse können von unserer Fähigkeit beeinflusst werden, neue und bestehende Produkte im In- und Ausland erfolgreich zu vermarkten, von klinischen und regulatorischen Entwicklungen bei aktuellen und zukünftigen Produkten, vom Umsatzwachstum kürzlich eingeführter Produkte, von der Konkurrenz durch andere Produkte, einschließlich Biosimilars, von Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung unserer Produkte und von den globalen wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich derjenigen, die sich aus geopolitischen Beziehungen und Regierungsmaßnahmen ergeben. Darüber hinaus wird der Absatz unserer Produkte durch Preisdruck, politische und öffentliche Kontrolle sowie durch die Erstattungsrichtlinien von Drittanbietern, einschließlich Regierungen, privaten Versicherungsplänen und Managed-Care-Anbietern, beeinflusst. Er kann auch durch regulatorische, klinische und richtlinienbezogene Entwicklungen sowie durch nationale und internationale Trends in Richtung Managed Care und Kostendämpfung im Gesundheitswesen beeinflusst werden. Darüber hinaus unterliegen unsere Forschungs-, Test-, Preisgestaltungs-, Vermarktungs- sowie sonstigen Tätigkeiten einer umfassenden Regulierung durch in- und ausländische staatliche Aufsichtsbehörden. Wir oder andere könnten Sicherheitsrisiken, Nebenwirkungen oder Probleme bei der Herstellung unserer Produkte, einschließlich unserer Geräte, feststellen, nachdem sie auf dem Markt sind. Unser Geschäft könnte durch staatliche Ermittlungen, Rechtsstreitigkeiten sowie Produkthaftungsansprüche beeinträchtigt werden. Zusätzlich könnte unser Geschäft durch die Einführung neuer Steuergesetze oder durch zusätzliche Steuerschulden beeinträchtigt werden. Weiterhin könnte der Schutz, den unsere Patente und Patentanmeldungen bieten, obwohl wir routinemäßig Patente für unsere Produkte und Technologien erhalten, von unseren Wettbewerbern angefochten, für ungültig erklärt oder umgangen werden, oder wir könnten in gegenwärtigen und künftigen Rechtsstreitigkeiten im Bereich geistiges Eigentum keinen Erfolg haben. Wir führen einen erheblichen Teil unserer kommerziellen Herstellungstätigkeiten in wenigen zentralen Einrichtungen durch, unter anderem in Puerto Rico, und sind zudem für einen Teil unserer Herstellungstätigkeiten auf Dritte angewiesen, und Lieferbeschränkungen könnten den Absatz bestimmter unserer derzeitigen Produkte sowie die Entwicklung bestimmter unserer Produktkandidaten einschränken. Der Ausbruch einer Krankheit oder eine ähnliche Bedrohung der öffentlichen Gesundheit sowie die öffentlichen und staatlichen Bemühungen, die Ausbreitung einer solchen Krankheit einzudämmen, könnten erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Versorgung mit Materialien für unsere Herstellungstätigkeiten, die Distribution unserer Produkte, die Vermarktung unserer Produktkandidaten sowie den Betrieb unserer klinischen Studien haben, und derartige Ereignisse könnten einen wesentlichen nachteiligen Einfluss auf unsere Produktentwicklung, unseren Produktabsatz, unser Geschäft sowie unsere Betriebsergebnisse haben. Wir sind bei der Entwicklung einiger unserer Produktkandidaten sowie bei der Vermarktung und dem Verkauf einiger unserer kommerziellen Produkte auf Kooperationen mit Dritten angewiesen. Zusätzlich stehen wir im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, sowohl in Bezug auf viele unserer vermarkteten Produkte als auch bei der Entdeckung und Entwicklung neuer Produkte. Die Entdeckung oder Identifizierung neuer Produktkandidaten oder die Entwicklung neuer Indikationen für bestehende Produkte kann nicht garantiert werden und der Weg vom Konzept zum Produkt ist ungewiss. Folglich kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmter Produktkandidat oder die Entwicklung einer neuen Indikation für ein bestehendes Produkt erfolgreich sein sowie zu einem kommerziellen Produkt werden wird. Außerdem werden einige Rohstoffe, medizinische Geräte und Bauteile für unsere Produkte ausschließlich von Drittanbietern geliefert. Einige unserer Vertriebspartner, Kunden und Kostenträger haben in ihren Geschäftsbeziehungen mit uns eine erhebliche Kaufkraft. Die Entdeckung signifikanter Probleme mit einem Produkt, das einem unserer Produkte ähnlich ist und eine ganze Produktklasse betrifft, könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Absatz der betroffenen Produkte sowie auf unsere Geschäfts- und Betriebsergebnisse haben. Unsere Bemühungen, mit anderen Unternehmen, Produkten oder Technologien zusammenzuarbeiten oder diese zu erwerben, sowie die Geschäftsabläufe solcher Unternehmen zu integrieren oder die von uns erworbenen Produkte oder Technologien zu unterstützen, könnten nicht erfolgreich sein und könnten zu unerwarteten Kosten, Verzögerungen oder dazu führen, dass die Vorteile der Transaktionen nicht realisiert werden. Ein Ausfall, ein Cyberangriff oder eine Verletzung der Informationssicherheit unserer IT-Systeme könnte die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit unserer Systeme und Daten gefährden. Unser Aktienkurs ist volatil und kann durch eine Reihe von Ereignissen beeinflusst werden. Unser Geschäft und unsere Aktivitäten könnten durch das Scheitern oder das vermeintliche Scheitern bei der Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele negativ beeinflusst werden. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels und der damit verbundenen Naturkatastrophen könnten sich negativ auf unser Geschäft und unseren Betrieb auswirken. Die globale Wirtschaftslage kann bestimmte Risiken, die unser Geschäft beeinträchtigen, verstärken. Unsere Geschäftsentwicklung könnte die Fähigkeit unseres Verwaltungsrats beeinträchtigen oder einschränken, eine Dividende zu beschließen, oder unsere Fähigkeit beeinträchtigen, eine Dividende zu zahlen oder unsere Stammaktien zurückzukaufen. Wir könnten nicht in der Lage sein, Zugang zu den Kapital- und Kreditmärkten zu für uns günstigen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten.

