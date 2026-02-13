Wirtschaft im Euroraum wächst Ende 2025 um 0,3 Prozent

Berlin, ⁠13. Feb (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im Schlussquartal 2025 moderat zugelegt und ihr Wachstumstempo gehalten. ‌Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum ⁠Vorquartal, ⁠wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte und eine frühere Schätzung von Ende Januar bestätigte. Auch im Sommer-Quartal hatte es ‌ein Plus von 0,3 ‌Prozent gegeben.

Die deutsche Wirtschaft, das Schwergewicht in Europa, legte Ende 2025 ⁠ebenfalls um 0,3 Prozent zu. Fast ‌dreimal so kräftig ⁠nach oben ging es in Spanien und Portugal mit je 0,8 Prozent. In Frankreich kletterte ‌das BIP ⁠um 0,2 Prozent und ⁠in Italien um 0,3 Prozent. Die EU-Kommission traut der Wirtschaft im gesamten Euroraum dieses Jahr 1,2 Prozent Wachstum zu, nach plus 1,5 Prozent 2025.