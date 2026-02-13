Wirtschaft im Euroraum wächst Ende 2025 um 0,3 Prozent
Berlin, 13. Feb (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im Schlussquartal 2025 moderat zugelegt und ihr Wachstumstempo gehalten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte und eine frühere Schätzung von Ende Januar bestätigte. Auch im Sommer-Quartal hatte es ein Plus von 0,3 Prozent gegeben.
Die deutsche Wirtschaft, das Schwergewicht in Europa, legte Ende 2025 ebenfalls um 0,3 Prozent zu. Fast dreimal so kräftig nach oben ging es in Spanien und Portugal mit je 0,8 Prozent. In Frankreich kletterte das BIP um 0,2 Prozent und in Italien um 0,3 Prozent. Die EU-Kommission traut der Wirtschaft im gesamten Euroraum dieses Jahr 1,2 Prozent Wachstum zu, nach plus 1,5 Prozent 2025.
