Tech-Stratege Dan Niles: Warum Google führt, Hardware liefert und Software nicht mehr König ist.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Der KI-Hype läuft, aber die Renditen verschieben sich. Dan Niles ist einer der bekanntesten Tech-Strategen an der Wall Street. In unserem Gespräch erklärt der Gründer von Niles Investment Management, warum sich das Machtgefüge im Tech-Sektor gerade neu ordnet, und weshalb viele Anleger noch auf das falsche Pferd setzen. Ein Gespräch über Gewinner und Verlierer im KI-Zeitalter, und darüber, wo Chancen heute attraktiver sind als der Markt denkt.



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/



*Werbung