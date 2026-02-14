Tech-Stratege Dan Niles: Warum Google führt, Hardware liefert und Software nicht mehr König ist.
// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //
Der KI-Hype läuft, aber die Renditen verschieben sich. Dan Niles ist einer der bekanntesten Tech-Strategen an der Wall Street. In unserem Gespräch erklärt der Gründer von Niles Investment Management, warum sich das Machtgefüge im Tech-Sektor gerade neu ordnet, und weshalb viele Anleger noch auf das falsche Pferd setzen. Ein Gespräch über Gewinner und Verlierer im KI-Zeitalter, und darüber, wo Chancen heute attraktiver sind als der Markt denkt.
