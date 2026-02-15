Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend

Was ich derzeit am Markt beobachte, erinnert stark an die 1990er- und frühen 2000er-Jahre, als die ersten landesweiten Mobilfunknetze in den USA aufgebaut wurden. Damals verlagerte sich das Anlegerinteresse vom Kauf der Netzbetreiber zum Kauf der Infrastruktur- und Mobiltelefon-Hersteller. Man nannte das „die Armeen kaufen" oder „die Kugeln kaufen".

Weiterlesen mit onvista Plus onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Alle Plus-Artikel im Web & App

Trading- und Investmentideen von Experten

onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch

Jederzeit online kündbar

Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot) Nur 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung