EQS-Adhoc: flatexDEGIRO SE: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen neue Grundsätze zur Kapitalallokation; Anhebung der Dividende auf 20% des Konzernergebnisses vorgesehen; Prognose 2025 leicht übertroffen

flatexDEGIRO SE: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen neue Grundsätze zur Kapitalallokation; Anhebung der Dividende auf 20% des Konzernergebnisses vorgesehen; Prognose 2025 leicht übertroffen

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen, erwartet der Vorstand der flatexDEGIRO SE (die „Gesellschaft“) für 2025 einen Konzernumsatz von rund 560 Millionen Euro (2024: 480 Millionen Euro) sowie ein Konzernergebnis von rund 160 Millionen Euro (2024: 112 Millionen Euro). Beide Werte liegen damit auf oder über dem oberen Ende der bisher gegebenen Unternehmensprognose, die von einem Umsatz zwischen 530 und 550 Millionen Euro sowie einem Konzernergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro ausgegangen ist.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand ein weiteres Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent sowie eine Steigerung des Konzernergebnisses von 5 bis 15 Prozent.

Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft neue Grundsätze zur Kapitalallokation beschlossen. Vorbehaltlich der Einhaltung aller regulatorisch relevanter Kennziffern, beabsichtigt flatexDEGIRO künftig 20 Prozent des Konzernergebnisses eines jeden Geschäftsjahres der folgenden ordentlichen Hauptversammlung zur Ausschüttung in Form einer jährlichen Dividende vorzuschlagen. Hieraus würde sich eine Dividende für 2025 von rund 0,30 Euro je dividendenberechtigter Aktie ergeben (2024: 0,04 Euro).

Neben einer regelmäßigen Dividendenausschüttung fokussiert sich die Kapitalallokationsstrategie von flatexDEGIRO vor allem auf das Vorantreiben des organischen Wachstums in bestehenden sowie neuen Produkt- und Servicebereichen. Bestehende Gewinnrücklagen und laufende Gewinne ermöglichen darüber hinaus potenzielle Konsolidierungsschritte, Wachstums- und Ergänzungsakquisitionen sowie die opportunistische Nutzung von Aktienrückkäufen.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die neuen Grundsätze zur Kapitalallokation bereits beim Gewinnverwendungsvorschlag zur ordentlichen Hauptversammlung am 2. Juni 2026 zu berücksichtigen.

Hinweis:

Diese Grundsätze der Kapitalallokation spiegeln die gegenwärtige Zielsetzung von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft wider und können zukünftig angepasst werden.

Darüber hinaus setzt die Dividendenzahlung in jedem Jahr entsprechende Dividendenvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats der Gesellschaft voraus, wobei jedes dieser Gremien von dieser Ausschüttungspolitik unter den dann vorherrschenden Umständen abweichen kann. Über die Dividende entscheidet die Hauptversammlung.

Kontakt:

Achim Schreck

Head of IR & Corporate Communications

flatexDEGIRO SE

Omniturm, Große Gallusstraße 16-18

D-60321 Frankfurt/Main

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

