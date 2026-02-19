Vermögensverwalter

DWS klettert dank Kaufempfehlung Richtung Rekordhoch

Die Aktien der DWS haben am Donnerstag dank einer positiven Einschätzung durch die UBS kräftig zugelegt. Als bester Wert im MDax kamen sie mit 62,35 Euro ihrem Rekordhoch von 65,80 Euro von Anfang Februar wieder ein Stück näher. Sie setzten sich damit von ihrem am vergangenen Freitag markierten Zwischentief seit vier Wochen weiter nach oben ab. Zuletzt gewannen DWS noch 3,7 Prozent und kosteten 61,55 Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hatte bei einem von 56 auf 70 Euro angehobenen Kursziel das Votum für die Papiere der Fondsgesellschaft von "Neutral" auf "Buy" gedreht. UBS-Analyst Michael Werner begründete seine Kaufempfehlung mit den starken Quartalsergebnissen der Deutsche-Bank-Tochter, ihrem Ausblick auf niedrigere Kosten und den üppigen Ausschüttungsplänen.

