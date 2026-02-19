US-Handelskette

Walmart stapelt tiefer als erwartet - unsichere Konjunktur

Der US-Einzelhändler Walmart blickt verhalten auf die kommenden Wochen und Monate. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) bei 0,63 bis 0,65 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar.

Für beide Zeiträume hatten Analysten im Schnitt mehr auf dem Zettel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) lag der Gewinn bei 2,64 Dollar je Aktie. Weiterhin verkündete Walmart ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie gab vorbörslich um rund 2,3 Prozent nach.

In den zwölf Monaten bis Ende Januar stieg der Umsatz des Konzerns um 4,7 Prozent auf 713,2 Milliarden Dollar (603,3 Mrd Euro). Der operative Gewinn verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 29,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 12,6 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar.

Walmart

