Kaufempfehlung treibt Thyssenkrupp wieder an

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
ThyssenKrupp Headquarter Essen
ThyssenKrupp Headquarter Essen · Quelle: Oliver Hoffmann/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Thyssenkrup sind am Freitagmorgen nach einer Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies gefragt. Die Papiere der Essener kletterten auf der Handelsplattform Tradegate mit 11,175 Euro um 3,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Das jüngste Siebenjahres-Hoch bei fast 12,48 Euro rückt wieder in den Fokus.

Jefferies-Analyst Tommaso Castello sieht die jüngste Kurskorrektur als Einstiegschance in eine interessante Anlagestory. Gerade dank des politischen Rückenwinds ist er optimistisch für die europäische Stahlindustrie. Zudem sei Thyssenkrupp mit Blick auf mögliche Umbaumaßnahmen eine "Event-Aktie".

Die Aktien von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg./ag/jha/

Thyssenkrupp

