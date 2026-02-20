ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rio Tinto

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 15.02.2026
Weg von Mag Seven: Diese Branchen finde ich spannend15. Feb. · onvista
Alle Premium-News