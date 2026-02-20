W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Doch noch eine Schleife mehr

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Doch noch eine Schleife mehr

Erste Chance verpasst. Der DAX® hat den Ausbruch aus der Konsolidierungsrange nicht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung nutzen können. Nach zwei starken Plus-Tagen ging es gestern nach einer schwächeren Eröffnung den ganzen Tag über bergab. An Ende stand ein Minus von 0,9 % auf 25.044 Punkte geschrieben. Im Zuge dieses Rückschlags wurde auch das Aufwärtsgap (25.101/25.021 Punkte) geschlossen. Da wir Gaps, die auf Periodenschlusskursbasis offenbleiben, als starkes trendbestätigendes Signal interpretieren, hat das bullishe Szenario durch die fehlenden Anschlusskäufe etwas gelitten. Verloren haben die Bullen den Kampf deshalb aber noch nicht. So kann sich die Unterkante des Gaps immer noch als Startpunkt der nächsten Aufwärtsbewegung entpuppen. Falls der DAX® seine Korrektur weiter fortsetzt, gilt es die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten bzw. die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.705 Punkten) zu beachten. Als potenzielle Unterstützung dient zuvor noch die heute bei 24.909 Punkten verlaufende Aufwärtstrendlinie. Auf längere Sicht ist unverändert das Doppeltief bei knapp 24.300 Punkten von besonderer Bedeutung.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: stock3²



