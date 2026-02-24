Nächster KI-Milliarden-Deal: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus

Der Chipkonzern AMD wird den Facebook-Konzern Meta mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Die beiden Unternehmen gaben am Dienstag einen Ausbau ihrer Zusammenarbeit bekannt, in deren Rahmen AMD über mehrere Jahre Hochleistungsprozessoren (GPU) für KI-Anwendungen mit einer Gesamtleistung von bis zu sechs Gigawatt bereitstellen soll. Im Zuge des mehrere Zehn-Milliarden-Dollar schweren Deals kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten im vorbörslichen US-Handel um zwölf Prozent nach oben.

Um seine Version der KI-Zukunft herbeizuführen, ist Meta-Chef Mark Zuckerberg schon länger zu gewaltigen Investitionen bereit. Erst Ende Januar stellte er für das laufende Jahr Kapitalinvestitionen von 115 bis 135 Milliarden US-Dollar in Aussicht. 2025 hatte der Konzern vor allem für den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz gut 72 Milliarden Dollar ausgegeben.

Der Zuckerberg-Konzern will ab der zweiten Hälfte 2026 über einen Zeitraum von fünf Jahren AMD-Chips und -Technik kaufen, die für den Betrieb von KI-Modellen ausgelegt sind. Laut AMD-Chefin Lisa Su hat das Geschäft einen Wert im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich pro Gigawatt.

Mit dem nun angekündigten Milliarden-Deal könnte AMD im KI-Chiprennen Boden gut machen zum Branchenprimus Nvidia, der allerdings in der vergangenen Woche auch eine Kooperation mit Meta eingegangen war.