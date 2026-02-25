Bitcoin & Krypto vor weiterem Absturz? Warum 40.000 $ realistischer sind als viele denken

► So kannst Du bei uns Kryptowährungen handeln:

Bitcoin & Krypto vor weiterem Absturz? Aktuell sehen wir eine Erholung am Markt, doch ist das nur ein technischer Rebound oder die psychologische Bullenfalle vor dem nächsten Dip? Im neuen Monatsrückblick analysieren Mirco Recksiek (Bitcoin2Go) und Richard „Richy“ Dittrich (Gruppe Börse Stuttgart), warum ein Bitcoin Preisziel von 40.000 $ derzeit realistischer sein könnte, als viele wahrhaben wollen.



Im Fokus stehen die massiven Markttreiber:



Geopolitik & Zölle: Donald Trumps neue 15 %-Zölle und die Auswirkungen auf Inflation und Risk-On-Assets wie Bitcoin.



ETF-Check: Warum fallende Bestände und eine schwache Spot-Nachfrage die Volatilität befeuern.



Sentiment-Analyse: Der Fear & Greed Index auf dem Niveau von Terra Luna und FTX – ist das der Boden oder fehlt das finale „reinigende Ereignis“?



Während Futures das Geschehen dominieren und Liquidierungswellen auslösen, stellt sich die entscheidende Frage: Hält der Boden bei 55.000 USD oder sehen wir den Krypto Crash in Richtung der 40.000er Marke?



Erfahre jetzt die ungeschminkte Wahrheit über den aktuellen Kryptowinter und was du für die nächsten 150 Tage wissen musst. Viel Spaß beim Video!



🕐 Das Video wurde am 25.01.2026 um 19:15 Uhr veröffentlicht.



