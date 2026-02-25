EQS-AFR: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026

Ort:

https://www.data-modul.com/en/company/investor-relations/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
Landsberger Straße 322
80687 München
Deutschland
Internet:www.data-modul.com
Data Modul

