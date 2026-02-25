EQS-AFR: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
25.02.2026 / 19:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2026
Ort:
https://www.data-modul.com/en/company/investor-relations/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
|Landsberger Straße 322
|80687 München
|Deutschland
|Internet:
|www.data-modul.com
