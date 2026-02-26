Konjunktur

Wirtschaftsstimmung trübt sich unerwartet ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Quelle: Adobe.com/doganmesut

(dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar unerwartet eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt auf 98,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 99,8 Punkten gerechnet.

Der ESI liegt damit weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Die Abschwächung erklärt sich vor allem durch einen deutlichen Rückgang der Stimmung im Dienstleistungssektor. In der Industrie gab der Indikator nur geringfügig nach. Das Konsumklima hellte sich ein wenig auf./jsl/la/jha/

