Nach Nvidia‑Zahlen fehlt den Märkten die Richtung

Der DAX und die europäischen Leitindizes notieren leicht im Plus, während die US‑Aktienmärkte moderat nachgeben. In der Gesamtschau präsentieren sich die internationalen Märkte jedoch mehr oder weniger unbewegt.

Makroökonomischer Überblick Im Mittelpunkt stehen heute mehrere konjunkturelle Termine. In der Eurozone richten sich die Blicke auf das veröffentlichte Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen für Februar, das Hinweise auf die Stimmungslage von Unternehmen und Haushalten liefert. Am Nachmittag folgen aus den USA gleich mehrere Impulse: Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal vorgelegt. Ergänzt werden die Daten durch Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben, die Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit der US-Konjunktur erlauben.

Meistgehandelte Aktien im Fokus Scout24 steht deutlich unter Druck. Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis sowie eines zuversichtlichen Ausblicks reagiert der Markt enttäuscht. Investoren nutzten die Vorlage der Jahreszahlen offenbar zur Gewinnmitnahme, zumal die Aktie zuletzt stark gelaufen war. Zudem blieb der Ausblick hinter den hoch gesteckten Markterwartungen zurück. Rolls‑Royce sorgt international für Aufsehen. Die Aktie legt kräftig zu und markiert neue Höchststände, nachdem der Triebwerkshersteller seine mittelfristigen Gewinnziele deutlich angehoben und milliardenschwere Aktienrückkäufe angekündigt hat. Der beschleunigte Turnaround und der robuste zivile Luftfahrtmarkt treiben das Handelsvolumen spürbar an. Puma zeigt sich fester und gehört zu den Gewinnern im MDAX. Die vorgelegten Quartalszahlen fielen weniger schwach aus als befürchtet, zudem stabilisiert ein vorsichtiger, aber bestätigter Ausblick die Erwartungen. Nach zuvor deutlichen Kursverlusten greifen Anleger wieder zu und sorgen für eine Gegenbewegung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4X00 7,14 79,700277 USD 11,04 Open End X-DAX® Bull UN4E4B 7,08 24453,137184 Punkte 37,32 Open End X-DAX® Bull UG98KE 3,62 24806,982367 Punkte 77,23 Open End DAX® Bear UG2ENJ 4,29 25546,24224 Punkte 58,42 Open End DAX® Bull UN39KV 2,68 24877,058585 Punkte 96,75 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Vonovia SE Call UG1DXH 0,25 34,00 EUR 12,41 17.06.2026 AXA S.A. Call HD6LQF 0,96 42,00 EUR 11,29 17.06.2026 Shell plc Call HD77XT 0,29 42,00 EUR 14,23 17.06.2026 Salesforce Inc. Call HD654K 1,1 200,00 USD 7,3 17.06.2026 TUI AG Call UG89B8 0,82 9,00 EUR 4,32 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit adidas AG Long HC281K 4,98 105,689734 EUR 3 Open End Siemens Energy AG Short UN4J23 3,61 180,684512 EUR -15 Open End Scout24 SE Long UG2M5U 1,26 51,985397 EUR 4 Open End DAX® Long UN16S1 1,17 24340,123439 Punkte 30 Open End Xpeng Inc. ADR Long UN43JE 10,69 14,547459 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.02.2026; 10:30 Uhr;

