Nach Nvidia‑Zahlen fehlt den Märkten die Richtung

Der DAX und die europäischen Leitindizes notieren leicht im Plus, während die US‑Aktienmärkte moderat nachgeben. In der Gesamtschau präsentieren sich die internationalen Märkte jedoch mehr oder weniger unbewegt.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt stehen heute mehrere konjunkturelle Termine. In der Eurozone richten sich die Blicke auf das veröffentlichte Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen für Februar, das Hinweise auf die Stimmungslage von Unternehmen und Haushalten liefert. Am Nachmittag folgen aus den USA gleich mehrere Impulse: Neben den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe wird die zweite Schätzung des Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal vorgelegt. Ergänzt werden die Daten durch Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben, die Rückschlüsse auf die Tragfähigkeit der US-Konjunktur erlauben.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

Scout24 steht deutlich unter Druck. Trotz kräftiger Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis sowie eines zuversichtlichen Ausblicks reagiert der Markt enttäuscht. Investoren nutzten die Vorlage der Jahreszahlen offenbar zur Gewinnmitnahme, zumal die Aktie zuletzt stark gelaufen war. Zudem blieb der Ausblick hinter den hoch gesteckten Markterwartungen zurück.

Rolls‑Royce sorgt international für Aufsehen. Die Aktie legt kräftig zu und markiert neue Höchststände, nachdem der Triebwerkshersteller seine mittelfristigen Gewinnziele deutlich angehoben und milliardenschwere Aktienrückkäufe angekündigt hat. Der beschleunigte Turnaround und der robuste zivile Luftfahrtmarkt treiben das Handelsvolumen spürbar an.

Puma zeigt sich fester und gehört zu den Gewinnern im MDAX. Die vorgelegten Quartalszahlen fielen weniger schwach aus als befürchtet, zudem stabilisiert ein vorsichtiger, aber bestätigter Ausblick die Erwartungen. Nach zuvor deutlichen Kursverlusten greifen Anleger wieder zu und sorgen für eine Gegenbewegung.

